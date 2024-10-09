Spor yapmaya ve düzenli, sağlıklı bir beslenme programına sahip olmaya karar verdiyseniz, uzunca bir süredir belirli branşta bir sporu yapmayı sürdürüyor, bunu beslenmenizle de desteklemek istiyorsanız aklınıza Sporcu beslenmesi nasıl olmalı?" sorusu gelebilir. Prof. Dr. Canan Karatay özel bir beslenme türü olan sporcu beslenmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Spor yapanlar nasıl beslenmeli? Hangi takviyeleri almalı? Hangi vitaminler performansı artırıyor? Protein tozu zararlı mı? İşte Karatay'dan konuya ilişkin önemli açıklamalar...

1 /9 Sporcu beslenmesi çok önemlidir. Bütün spor akademilerinde özel beslenme programları vardır. Fakat ülkemizde uygulanan bazı yanlışlıklar var.

2 /9 Sporcu derken 14-18, 18-24, 40 yaşları ve kadınlar ile erkekler olarak ayırt etmemiz lazım. Özellikle kız sporcularda bireysel sporcular, tenis oynayanlar olsun beslenmeleri erkeklerden çok farklıdır. Erkeklerden farklı olarak kız sporcularda demir eksikliği çok görülür.

3 /9 Her spor sonucunda vücutta mikro yırtılmalar oluyor. Bu yırtılmaların tamiri için sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Özellikle kadınların daha dikkatli beslenmesi gerekiyor.

4 /9 Uyku çok önemlidir. Antremanlardan önce veya sonra beslenme değil tüm yaşamı boyunca sağlıklı bir yaşam biçimi ile beslenme tercih edilmelidir.

5 /9 Sağlıklı doğal yağlar ve mineraller çok önemlidir. Her antremandan sonra vücutta tuz kaybı olur. O yüzden maçtan önce vea sonra değil her zaman kristal kaya tuzunu almamız lazım.

6 /9 D vitamini

D vitamini performans için çok önemlidir. Geçmişte atletlerin, pinpon oyuncularının sayı almaları güç oluyordu ve sebebi anlaşılmıyordu. Sovyetler yıkıldıktan sonra anlaşıldı ki D vitamini çok önemli.

7 /9 Yapılan araştırmalarda D vitaminin egzersiz önce ve sonra çok düştüğü gösterildi. O yüzden D vitamini yiyeceklerle de mutlaka alınmalı. D vitamini değerlerinin kontrol edilmesi ve takviye edilmesi gerekiyor.

8 /9 SPORCULAR NASIL BESLENMELİ?

Kelle paça, yumurta mutlaka tükelilmeli. Yağ çok önemlidir. Yumurta sadece beyazı ile değil sarısıyla tüketilmelidir adele yapmak için. Yağ olmadan vücutta proteinler gelişmez.