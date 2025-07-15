Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci gününde yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların yakın takibinde. Saat 10.10 itibarıyla gram altın 4.347 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 7.108 TL seviyesinde. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki en son durumu; bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 15 Temmuz 2025 güncel çeyrek altın fiyatı.

1 /5 Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Bugün 15 Temmuz 2025 Salı günü çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

2 /5 Güncel altın fiyatları (15 Temmuz 2025 Salı) Gram altın 4.347 TL alış fiyatı ile güne başladı.























3 /5 Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? (15 Temmuz 2025)

Alış: 6.956,0600

Satış: 7.108,9400



















4 /5 Yarım altın ne kadar?

Alış: 13.867,16

Satış: 14.216,36





















