Çift emekli maaşı için detaylar belli oldu! SSK(4A), Bağ-Kur(4B), Emekli Sandığı(4C) sigortası olanlara promosyon, maaş...

Emekli Olan ve Eşinin Aylığını Alan Bir Kişiye En Az Ne Kadar Ödeniyor?

Temmuz zammı sonrası en düşük emekli aylığı ödemesi, Temmuz ödeme dönemi itibariyle 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmıştır. Eşi vefat eden kişilere ölüm aylığı oranı yüzde 50 ise 6 bin 250, yüzde 75 ise 9 bin 375 liradan az aylık ödemesi yapılamayacaktır. Hem emekli aylığı hem de eşinden maaş alan bir kişiye bu kapsamda en az 18 bin 750 lira ödenecektir.