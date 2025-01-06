Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 2024'te 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı. 867 farklı konu arasından ilk sırada, doğum saatini öğrenmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle "nüfus işlemleri" konusu yer aldı. Peki CİMER'den doğum saati nasıl öğrenilir? İşte CİMER doğum saati öğrenme yolları.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda ilgili kamu kurumlarıyla vatandaşların talep ve şikayetlerini çözüme kavuşturan CİMER'e 2024'te 7 farklı türden 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı. Peki CİMER'den doğum saati nasıl öğrenilir? CİMER doğum saati öğrenme e Devlet giriş ekranı.
Yapılan her başvuruya cevap verilmesinin zorunlu olduğu ve buna göre idari ve teknik yapılanmanın oluşturulduğu CİMER'den yıl içinde vatandaşlara 7 milyon 360 bin cevap gönderildi. CİMER'e en çok başvurular Malatya, Ankara, İzmir, Muğla, Hatay ve İstanbul'dan gerçekleştirildi.
CİMER’e en çok hangi soru soruldu?
2024'te 867 farklı konu arasından ilk sırada, doğum saatini öğrenmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle "nüfus işlemleri" konusu yer aldı.
CİMER'den doğum saati nasıl öğrenilir?
CİMER doğum saati öğrenmek içi şu adımlar izlenir:
CİMER'e e-Devlet aracılığıyla ya da kişisel bilgiler girilerek giriş yapılır.
Ardından 'Bilge Edinme Sayfası'na giriş yapılır.
Açılan ekran üzerinden doğum tarihi ve doğum yeri bilgileri girilir.
İlgili bilgiler İç İşleri Bakanlığı'na gönderilir, böylece kişinin doğum belgesinde mevcut olan doğum saati öğrenilebilmektedir.
CİMER'e bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde bildiren kişilerin işlemleri başlatılır. Doğum belgesinin ilgili kişiye ulaştırılması ise 2-3 gün içerisinde gerçekleşir. CİMER'e yapılan başvuru sonucunda incelenen 'doğum dayanak belgesi'ndeki doğum saati, ilgili kişiye iletilir.
Doğum saati öğrenme ne kadar sürer?
Doğum saati detayının kullanılabileceği yerler, genellikle kişilerin kendilerine özgü olan doğum haritalarının çıkarılmasında kullanılır. Doğum saati bilgisi ile başta yükselen burç bilgisi olmak üzere pek çok bilgiye erişim sağlanabilir. Böylece kişiler, doğum haritalarına ait daha doğru ve kesin detaylara erişebilirler. CİMER’e başvuru yapıldıktan sonra doğum belgesinin ilgili kişiye gönderilmesi 2-3 gün içerisinde gerçekleşir. Bu başvuru sonucunda edinilen belge, 'doğum dayanak belgesi olarak ilgili kişiye iletilmektedir.