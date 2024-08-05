Canan Karatay obeziteye en çok sebep olan gıda katkı maddesini açıkladı. Karatay, "zehir" olarak ifade ettiği gıda katkı maddelerinin insan sağlığına verdiği zarara dikkat çekerek önemli bilgiler veriyor. Çin tuzu olarak bilinen "Monosodyum glutamat"ın metabolizmaya etkisini, hormonları nasıl bozduğunu ve obeziteye neden olduğunu açıkladı. İşte Prof. Dr. Canan Karatay'dan Çin tuzu yani monosodyum glutamat katkı maddesi hakkında yaptığı çok önemli açıklamanın detaylar...
Türkiye’de ve dünyada son yıllarda işlenmiş gıdalar ve bu gıdalara eklenen koruyucu, kıvam artırıcı ve lezzet artırıcı katkı maddelerine dair bilinç ve hassasiyet çok arttı. Bu bağlamda yaşanan tartışmalarda bazı maddeler sık sık öne çıkmaya başladı. Bunlardan en çok ismi duyulan ise Çin tuzu diye bilinen "monosodyum glutamat" isimli katkı maddesi... Peki, monosodyum glutamat nedir? monosodyum glutamatın zararlı etkileri nelerdir? İşte Prof. Dr. Canan Karatay'dan monosodyum glutamat ile ilgili çok önemli açıklamalar...
Gıda endistrüsi tarafından kullanılan monosodyum glutamat vücutta kronik inflomasyonı başlatıyor. Aynı zamanda şekeri de yükseltiyor. Ço hızlı bir şekilde kan şekerini yükseltiyor. Ve insülin direnci meydana geliyor. İnsülin direnci ne demek? Şeker hastalığı demek. İşte glutamat da bu sebeple iştah açıcı bir gıdadır.
Devamlı acıktırıyor, tokluk hissi vermiyor. Devamlı yiyince bütün dünyada olduğu gibi obezite meydana geliyor. Obezite en tehlikeli hastalıktır. Obezitenin önlenebileceğini ve çok tehlikeli olduğunu söylediğimiz için hücumlar aldık biz.
Obezite demek trigliseritlerin çok falza oldu ve yağ olarak depolandığı, yediklerimizin enerji olarak kullanılmadığı durumdur. Trigliseritler artık gösterdi ki 20 türlü kanser yapan enzim ve hormon üretiyor.
Trigliseritler neden yükselir?
Trigliseritlerin yükselmesinin en önemli sebepleri monosodyum glutamat ve mısır şuruplarıdır.
Monosodyum glutamat hangi yiyeceklerde bulunuyor?
Hastalıkların altında gıda endüstrisinin devreye girmesi, çocuklarımızın kandırılması, şekerli içecekler, enerji içecekleri, cipsler, her türlü donmuş hazır gıdalar... Bütün bunların içinde artık glutomat olduğu biliniyor.
Monosodyum glutamatın zararları nelerdir?
Glutomat çok büyük bir zehirdir. Niçin zehir diyoruz? Çünkü vicudun hormonal dengesini altı üst ediyor. Hormonların, enzimlerin iyi çalışmasını negelliyor. Tokluk hissi veren leptini azaltıyor, açlık hissi vererek şeker düşüklüğüne neden oluyor. Yedikçe yediriyor. Bütün hücrelerde bozukluk meydana geliyor. Mitokondriyolarda enerji üretilemiyor.
Dilimizdeki tadı bozuyor. Humami dediğimiz dilimizdeki 5.tadı ortaya çıkarıyor. Humami oldukça doymazsınız. Humami reseptörlerini dilimizde yok etmemiz için ağzımıza kristal kaya tuzu koyup emeceğiz. Burnumuza kristal kaya tuzlu su ile yıkayacağız.
Amerika'da yapılan yepyeni bir çalışmaya göre, burun tıkanıklığını gideren en önemli şey olduğu ortaya koyuldu.
Dilmizdeki tat alma kokusunu da, burnumuzdaki koku alma duyusunu da yerine getiren yine kristal kaya tuzlu sudur. Vitaminlerdir. Vİtaminlerimizi yükseltmemiz lazım. Proteini yükseltmemiz lazım. Donmuş ve işlenmiş yiyeceklerin tümünden uzak durmamız lazım.