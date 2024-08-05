Türkiye’de ve dünyada son yıllarda işlenmiş gıdalar ve bu gıdalara eklenen koruyucu, kıvam artırıcı ve lezzet artırıcı katkı maddelerine dair bilinç ve hassasiyet çok arttı. Bu bağlamda yaşanan tartışmalarda bazı maddeler sık sık öne çıkmaya başladı. Bunlardan en çok ismi duyulan ise Çin tuzu diye bilinen "monosodyum glutamat" isimli katkı maddesi... Peki, monosodyum glutamat nedir? monosodyum glutamatın zararlı etkileri nelerdir? İşte Prof. Dr. Canan Karatay'dan monosodyum glutamat ile ilgili çok önemli açıklamalar...