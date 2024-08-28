İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur, kente cumulonimbus bulutlarıyla geldi ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Bu elektrik yüklü bulutlar, İstanbul'a inmeye çalışan uçakların havada uzun süre tur atmasına neden oldu. Cumulonimbus bulutları, genellikle gök gürültülü fırtınalarla ilişkilendirilir ve bu tür olumsuz hava koşulları, uçakların güvenli bir şekilde iniş yapmasını zorlaştırır. Bu durum, hava trafiğinde gecikmelere ve aksamalara yol açabilir.
Şiddetli yağmur ve elektrik yüklü cumulonimbus bulutları nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Cumulonimbus, sıkça duyduğumuz ve gördüğümüz, ancak pek çok kişi tarafından tam olarak bilinmeyen bir bulut türüdür. Genellikle "fırtına bulutu" olarak adlandırılan bu bulutlar, atmosferin en etkileyici ve aynı zamanda en tehlikeli oluşumlarından biridir.
Cumulonimbus bulutları nedir?
Cumulonimbus bulutları, atmosferde oluşan büyük, dikey olarak gelişen bulutlardır ve genellikle fırtına bulutları olarak bilinirler. Bu bulutlar, yoğun ve yüksek enerji içerirler, bu da onların gök gürültülü fırtınalar, dolu, şiddetli rüzgarlar ve hatta tornado gibi aşırı hava olaylarına yol açmasına neden olur.
Cumulonimbus bulutları, genellikle birkaç kilometre genişliğinde olabilir ve 20 kilometre ya da daha fazla yükseklikte atmosfere kadar uzanabilirler. Üst kısımları genellikle düz bir şekilde yayılır ve “örs” şeklini alır, bu da onların karakteristik bir özelliğidir.
Bu bulutlar, sıcak ve nemli havanın hızla yükselmesi sonucu oluşur, bu da içinde yoğun bir konvektif akış yaratarak dikey bir gelişmeye yol açar.
Cumulonimbus bulutları hangi olaylara neden olur?
Cumulonimbus bulutlarının oluşumu sırasında aşağıdaki olaylar gözlemlenebilir:
Gök gürültüsü ve şimşek: Bu bulutlar, güçlü elektriksel faaliyetler nedeniyle şimşek ve gök gürültüsü üretir.
Yoğun yağış: Bu bulutlar genellikle yoğun yağmur ve bazen de dolu yağışıyla ilişkilidir.
Şiddetli rüzgarlar: Cumulonimbus bulutlarının altından geçen rüzgarlar oldukça kuvvetli olabilir ve fırtınalar sırasında ani, güçlü rüzgarlar görülebilir.
Tornado: Cumulonimbus bulutları bazen tornado gibi daha şiddetli hava olaylarına yol açabilir.
Bu bulutlar, genellikle yaz aylarında veya sıcak ve nemli koşulların bulunduğu bölgelerde daha yaygındır. Hava durumu raporlarında veya fırtına uyarılarında sıkça bahsedilirler, çünkü potansiyel olarak tehlikeli hava olaylarının habercisi olabilirler.