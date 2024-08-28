Şiddetli yağmur ve elektrik yüklü cumulonimbus bulutları nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Cumulonimbus, sıkça duyduğumuz ve gördüğümüz, ancak pek çok kişi tarafından tam olarak bilinmeyen bir bulut türüdür. Genellikle "fırtına bulutu" olarak adlandırılan bu bulutlar, atmosferin en etkileyici ve aynı zamanda en tehlikeli oluşumlarından biridir.