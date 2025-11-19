Yeni Şafak
Deniz Çatalbaş kimdir?

13:5519/11/2025, Çarşamba
Deniz Çatalbaş, Türk oyuncu ve eski kadın basketbolcudur. Genç yaşlarda basketbol kariyerine başlamış, Fenerbahçe altyapısında yetişmiş, ardından Kayseri Basketbol, Sakarya Yükseliş ve Adana Basketbol gibi takımlarda profesyonel olarak forma giymiştir. Basketbolu bırakarak oyunculuğa yönelmiştir. Kariyerinde Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da "Aslı Komiser" karakteriyle tanınmış, TRT Dijital'in Hür dizisinde "Nazlı" rolüyle başrol oynamıştır. Son olarak, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil olmuştur. İşte Deniz Çatalbaş’ın hayatı ve biyografisi.

Sinema ve dizi film oyuncusu, model, sporcu, basketbolcu. 28 Şubat 1995, İstanbul doğumlu. Genç yaşta basketbol oynamaya ilgi duyarak; Fenerbahçe Spor Kulübü’nde, Kayseri Basketbol, Sakarya Yükseliş gibi kulüplerde forma giydi. 

Basketbol oynamanın dışında modellik yapmakta olan Deniz Çatalbaş, daha önce gibi projelerde rol almıştır. Deniz Çatalbaş, 2021 yılından itibaren Arka Sokaklar, Hür, Ah Be Birader, Alparslan Büyük Selçuklu, Aşk ve Gurur gibi birçok film ve dizide rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Deniz Çatalbaş’ın Rol Aldığı Film ve Diziler:

Aşk ve Gurur (Mercan, TV Dizisi 2023-2024)

Hür (Nazlı Üsteğmen, TV Dizisi 2023)

Alparslan: Büyük Selçuklu (Iraz, TV Dizisi 2023)

Ah Be Birader (Sinema Filmi 2022)

Arka Sokaklar (Aslı Komiser, TV Dizisi 2021)

