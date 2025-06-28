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DGS 2025 ne zaman? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı takvimi

DGS 2025 ne zaman? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı takvimi

16:2828/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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ÖSYM'nin geçtiğimiz ay duyurduğu sınav takvimine göre DGS 2025, 20 Temmuz Pazar günü, saat 10:15’te gerçekleştirilecek. Peki DGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav yerleri ne zaman belli olacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan veya mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin, lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan bir sınavdır. ÖSYM tarafından her yıl Temmuz veya Ağustos aylarında düzenlenir. Peki DGS 2025 ne zaman? DGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav yerleri ne zaman belli olacak?

DGS 2025 ne zaman?

DGS, ön lisans mezunları için lisans eğitimine devam etme ve akademik kariyerlerini ilerletme konusunda önemli bir fırsat sunmaktadır. DGS 2025, 20 Temmuz Pazar günü, saat 10:15’te gerçekleştirilecek.

DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

ÖSYM geleneksel uygulamaya uygun şekilde DGS giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce, yani 10 Temmuz civarı adayların erişimine sunması bekleniyor.

Belgeler yayınlanır yayınlanmaz adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden belgeyi indirerek sınav yer bilgilerine ulaşabilecek.

DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Kullandığınız DGS puan hesaplama sistemi, sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere 3 puan türünün katsayılarına göre ayarlanmıştır. Sınavdan alabileceğiniz en yüksek puanlar her puan türüne göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca aldığınız puanlar her sene standart sapmaya göre değişiklik gösterebilmektedir. Doğru ve yanlışlarınızı girdikten sonra hem net sayılarınızı hem puan türlerine göre kaç puan aldığınızı öğrenebilirsiniz.

DGS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2023 DGS'de Puan Hesaplama yapılırken öncelikle her iki testten de en az 1 net yapmanız gerekmektedir. Sözelden tercih yapacak adaylar sayısal testinden en az 1 net yapmazlarsa, sayısaldan tercih yapacak adaylar ise sözelden en az 1 net yapmazlarsa puanları hesaplanmaz.

DGS Puanı içerik olarak yaptığınız netlerden elde ettiğiniz puana, 2 yıllık eğitimin ardından elde ettiğiniz diploma puanınızın belirli bir formül ile eklenmesi neticesinde oluşur.

DGS sınavında yapılan 4 yanlış soru 1 doğru soruyu götürmektedir. Peki DGS'de 270 almak için kaç net yapmak lazım? İşte sayısal-sözel net sayısına göre DGS puanı hesaplama formülü

(Sayısal: 26 net - Sözel: 4 net)


PUAN TÜRLERİ


DGS-SAY: 223,438


DGS-SÖZ: 155,176


DGS-EA: 189,307


NET SAYISI: 30


(Sayısal: 4 net - Sözel: 26 net)


PUAN TÜRLERİ


DGS-SAY: 173,120


DGS-SÖZ: 210,396


DGS-EA: 191,758


NET SAYISI: 40


(Sayısal: 36 net - Sözel: 4 net)


DGS-SAY: 252,492


DGS-SÖZ: 160,987


DGS-EA: 206,739


NET SAYISI: 40


(Sayısal: 4 net - Sözel: 36 net)


DGS-SAY: 179,302


DGS-SÖZ: 241,307


DGS-EA: 210,305


NET SAYISI: 50


(Sayısal: 46 net - Sözel: 4 net)


DGS-SAY: 281,546


DGS-SÖZ: 166,797


DGS-EA: 224,172


NET SAYISI: 50


(Sayısal: 4 net - Sözel: 46 net)


DGS-SAY: 185,485


DGS-SÖZ: 272,218


DGS-EA: 228,851


NET SAYISI: 60

(Sayısal: 50 net - Sözel: 10 net)


DGS-SAY: 296,877


DGS-SÖZ: 187,668


DGS-EA: 242,273


NET SAYISI: 60


(Sayısal: 10 net - Sözel: 50 net)


DGS-SAY: 205,390


DGS-SÖZ: 288,069


DGS-EA: 246,729


NET SAYISI: 70


(Sayısal: 50 net - Sözel: 20 net)


DGS-SAY: 303,059


DGS-SÖZ: 218,579


DGS-EA: 260,819


NET SAYISI: 70

(Sayısal: 20 net - Sözel: 50 net)


DGS-SAY: 234,444


DGS-SÖZ: 293,879


DGS-EA: 264,162


NET SAYISI: 80


(Sayısal: 50 net - Sözel: 30 net)


DGS-SAY: 309,242


DGS-SÖZ: 249,490


DGS-EA: 279,366


NET SAYISI: 80

(Sayısal: 30 net - Sözel: 50 net)

PUAN TÜRLERİ


DGS-SAY: 263,498


DGS-SÖZ: 299,690


DGS-EA: 281,594


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