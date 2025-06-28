ÖSYM'nin geçtiğimiz ay duyurduğu sınav takvimine göre DGS 2025, 20 Temmuz Pazar günü, saat 10:15’te gerçekleştirilecek. Peki DGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav yerleri ne zaman belli olacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan veya mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin, lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan bir sınavdır. ÖSYM tarafından her yıl Temmuz veya Ağustos aylarında düzenlenir. Peki DGS 2025 ne zaman? DGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav yerleri ne zaman belli olacak?
DGS 2025 ne zaman?
DGS, ön lisans mezunları için lisans eğitimine devam etme ve akademik kariyerlerini ilerletme konusunda önemli bir fırsat sunmaktadır. DGS 2025, 20 Temmuz Pazar günü, saat 10:15’te gerçekleştirilecek.
DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?
ÖSYM geleneksel uygulamaya uygun şekilde DGS giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce, yani 10 Temmuz civarı adayların erişimine sunması bekleniyor.
Belgeler yayınlanır yayınlanmaz adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden belgeyi indirerek sınav yer bilgilerine ulaşabilecek.
DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?
Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.
Kullandığınız DGS puan hesaplama sistemi, sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere 3 puan türünün katsayılarına göre ayarlanmıştır. Sınavdan alabileceğiniz en yüksek puanlar her puan türüne göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca aldığınız puanlar her sene standart sapmaya göre değişiklik gösterebilmektedir. Doğru ve yanlışlarınızı girdikten sonra hem net sayılarınızı hem puan türlerine göre kaç puan aldığınızı öğrenebilirsiniz.
DGS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRİR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2023 DGS'de Puan Hesaplama yapılırken öncelikle her iki testten de en az 1 net yapmanız gerekmektedir. Sözelden tercih yapacak adaylar sayısal testinden en az 1 net yapmazlarsa, sayısaldan tercih yapacak adaylar ise sözelden en az 1 net yapmazlarsa puanları hesaplanmaz.
DGS Puanı içerik olarak yaptığınız netlerden elde ettiğiniz puana, 2 yıllık eğitimin ardından elde ettiğiniz diploma puanınızın belirli bir formül ile eklenmesi neticesinde oluşur.
DGS sınavında yapılan 4 yanlış soru 1 doğru soruyu götürmektedir. Peki DGS'de 270 almak için kaç net yapmak lazım? İşte sayısal-sözel net sayısına göre DGS puanı hesaplama formülü
(Sayısal: 26 net - Sözel: 4 net)
PUAN TÜRLERİ
DGS-SAY: 223,438
DGS-SÖZ: 155,176
DGS-EA: 189,307
NET SAYISI: 30
(Sayısal: 4 net - Sözel: 26 net)
PUAN TÜRLERİ
DGS-SAY: 173,120
DGS-SÖZ: 210,396
DGS-EA: 191,758
NET SAYISI: 40
(Sayısal: 36 net - Sözel: 4 net)
DGS-SAY: 252,492
DGS-SÖZ: 160,987
DGS-EA: 206,739
NET SAYISI: 40
(Sayısal: 4 net - Sözel: 36 net)
DGS-SAY: 179,302
DGS-SÖZ: 241,307
DGS-EA: 210,305
NET SAYISI: 50
(Sayısal: 46 net - Sözel: 4 net)
DGS-SAY: 281,546
DGS-SÖZ: 166,797
DGS-EA: 224,172
NET SAYISI: 50
(Sayısal: 4 net - Sözel: 46 net)
DGS-SAY: 185,485
DGS-SÖZ: 272,218
DGS-EA: 228,851
NET SAYISI: 60
(Sayısal: 50 net - Sözel: 10 net)
DGS-SAY: 296,877
DGS-SÖZ: 187,668
DGS-EA: 242,273
NET SAYISI: 60
(Sayısal: 10 net - Sözel: 50 net)
DGS-SAY: 205,390
DGS-SÖZ: 288,069
DGS-EA: 246,729
NET SAYISI: 70
(Sayısal: 50 net - Sözel: 20 net)
DGS-SAY: 303,059
DGS-SÖZ: 218,579
DGS-EA: 260,819
NET SAYISI: 70
(Sayısal: 20 net - Sözel: 50 net)
DGS-SAY: 234,444
DGS-SÖZ: 293,879
DGS-EA: 264,162
NET SAYISI: 80
(Sayısal: 50 net - Sözel: 30 net)
DGS-SAY: 309,242
DGS-SÖZ: 249,490
DGS-EA: 279,366
NET SAYISI: 80
(Sayısal: 30 net - Sözel: 50 net)
PUAN TÜRLERİ
DGS-SAY: 263,498
DGS-SÖZ: 299,690
DGS-EA: 281,594