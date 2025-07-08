DGS 2025 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için heyecan dorukta. Ön lisans mezunlarının lisans eğitimlerine devam etme fırsatı yakalayacağı bu kritik sınav, bu yıl 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara toplam 135 dakika süre verilecek. DGS'de, adayların yeteneklerini ölçmeye yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan çoktan seçmeli bir yetenek testi uygulanacak.

Adayların dikkat etmesi gereken önemli bir nokta ise, 2025-DGS sonuçlarının sadece 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmelerde geçerli olacak olması.







