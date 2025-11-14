Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2026 yılında uygulanacak sınavların tarihi belli oldu. Buna göre, 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınavı 1 Kasım 2026’da yapılacak. Peki DHBT başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM KPSS DHBT 2026 sınav takvimi.

1 /7 ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya X hesabından yaptığı açıklamada 2026 yılı sınav takvimini duyurdu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı(MSÜ) 1 Mart’ta gerçekleştirilecek. ÖSYM sınav takvimine göre 2026 DHBT sınav, başvuru ve sonuç tarihleri de netleşti.

2 /7 2026 DHBT ne zaman? ÖSYM sınav takvimine göre, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.

3 /7 2026 DHBT başvuruları ne zaman başlayacak? DHBT 2026 sınavı için başvurular 22-30 Eylül tarihleri arasında alınacak. DHBT geç başvuru günü 5 Ekim 2026 olarak açıklandı.

4 /7 2026 DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınav sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak. Sınavın sonuçları da https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişime açılacak.

5 /7 KPSS DHBT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR? KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı 1 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. 10.15'te başlayacak ve 11.15’te bitecek sınavda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

6 /7