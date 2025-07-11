Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Diyarbakır’da OBP ile sınavsız öğrenci alan liseler hangileri?

Diyarbakır’da OBP ile sınavsız öğrenci alan liseler hangileri?

17:5211/07/2025, vendredi
G: 11/07/2025, vendredi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Diyarbakır’da OBP puanı ile sınavsız öğrenci alan liseler LGS sonuçları sonrası merak konusu. LGS'ye girmeyen öğrenciler veya sınavla yerleşemeyen öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yerel yerleştirme sistemi ile öğrenci kabul eden liselere başvuru imkanı sunar. Bu yerleştirme sürecinde öğrencinin Okul Başarı Puanı (OBP), ikamet adresi ve devamsızlık durumu gibi kriterler dikkate alınır. Peki Diyarbakır’da OBP ile öğrenci alan liseler hangileri? İşte sınavsız OBP puanı ile öğrenci alan okulların puanı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları MEB tarafından açıklandı. LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci 14 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 24 Temmuz Perşembe saat 17.00'ye kadar devam edecek. LGS yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak. Peki Diyarbakır’da OBP ile öğrenci alan liseler hangileri? İşte sınavsız OBP puanı ile öğrenci alan okulların puanı.

Diyarbakır OBP ile Alan Liseler 2025 Taban Puanları (Sınavsız) Listesi İçin Tıklayın

#Diyarbakır liseleri taban puanları
#OBP puanı
#sınavsız alan okullar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyarbakır’da OBP ile sınavsız öğrenci alan liseler hangileri?