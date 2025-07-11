Diyarbakır’da OBP puanı ile sınavsız öğrenci alan liseler LGS sonuçları sonrası merak konusu. LGS'ye girmeyen öğrenciler veya sınavla yerleşemeyen öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yerel yerleştirme sistemi ile öğrenci kabul eden liselere başvuru imkanı sunar. Bu yerleştirme sürecinde öğrencinin Okul Başarı Puanı (OBP), ikamet adresi ve devamsızlık durumu gibi kriterler dikkate alınır. Peki Diyarbakır’da OBP ile öğrenci alan liseler hangileri? İşte sınavsız OBP puanı ile öğrenci alan okulların puanı.

1 /6 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları MEB tarafından açıklandı. LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci 14 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 24 Temmuz Perşembe saat 17.00'ye kadar devam edecek. LGS yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak. Peki Diyarbakır’da OBP ile öğrenci alan liseler hangileri? İşte sınavsız OBP puanı ile öğrenci alan okulların puanı.

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