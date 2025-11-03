Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi için geri sayım başladı. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesiyle dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunulacak. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Proje kapsamında Diyarbakır’da 12 bin 165 konut inşa edilecek. Diyarbakır ilçelere göre konut dağılımı da netleşti. Peki Diyarbakır’da hangi ilçede TOKİ sosyal konutları olacak? İşte Diyarbakır ilçelerinde yapılacak TOKİ konut yerleri ile 1+1 ve 2+1 konut fiyatları.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı proje, “herkes için güvenli konut” vizyonuyla hayata geçirilecek. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak. Konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Proje kapsamında Diyarbakır’da yapılacak 12 bin 165 konutun ilçelere göre dağılımı netleşti. Peki Diyarbakır’da hangi ilçede TOKİ sosyal konutları olacak? Diyarbakır ilçelerinde yapılacak TOKİ konut yerleri ile 1+1 ve 2+1 konut fiyatları.
Diyarbakır’da TOKİ 500 bin sosyal konut projesi hangi ilçelerde olacak?
500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Diyarbakır’da Bağlar, Kayapınar, Bismil, Çüngüş, Çermik, Çınar, Dicle, Eğil, Hani, Hazro, Kulp, Lice, Silvan ilçesine TOKİ konutları yapılacak.
TOKİ 12 bin 165 sosyal konut Diyarbakır’ın hangi ilçesinde ne kadar yapılacak?
TOKİ tarafından Diyarbakır’da yapılacak 12 bin 165 sosyal konutun ilçelere göre dağılımı şu şekilde olacak:
Diyarbakır 1+1 ve 2+1 TOKİ konut fiyatları ne kadar?
Diyarbakır'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Diyarbakır'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Diyarbakır'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.