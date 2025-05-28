DOĞUM YARDIMI ÖDEME GÜNLERİ 2025: Doğum yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte sosyal desteklerde kapsamlı düzenlemelere gidildi. Bu adımlardan en dikkat çekenlerinden biri de doğum yardımı oldu. 8 Nisan 2025 itibarıyla başlayan başvurular sonrası, yeni doğum yapan annelere yönelik ödemelerin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse aylık 5 bin TL destek sağlayacağını açıklarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da ödeme tarihine dair net mesajlar verdi. Peki doğum yardımı ödemeleri yattı mı, nereden sorgulanır? İşte detaylar...
2025 yılıyla birlikte aile desteklerinde yeni bir dönem başladı. Özellikle çocuk sahibi olan ailelere yönelik sunulan doğum yardımları, artan miktarlarla birlikte daha da dikkat çeker hale geldi. 1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için belirlenen yeni ödeme tutarları, başvurusunu tamamlayan ebeveynler tarafından büyük ilgi görüyor. Doğum yapan annelere yönelik hazırlanan bu destek paketi kapsamında ilk çocukta 5 bin TL tek seferlik ödeme yapılırken, ikinci ve sonraki çocuklar için ise düzenli aylık destek sağlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası gözler ödeme tarihine ve e-Devlet sorgulama ekranına çevrildi. İşte merak edilenler...
DOĞUM YARDIMI 2025 NE ZAMAN ÖDENECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'nda yaptığı konuşmada doğum yardımı ödemelerinin gerçekleştirileceği tarihi açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl doğacak çocuklar için çocuk sayısına göre artan destek paketleri sunduklarını belirterek, doğum yardımı ödemelerinin de 28 Mayıs'ta toplu olarak gerçekleştirileceğini ifade etti. Bu kapsamda 163 bin 295 haneye yaklaşık 1,2 milyar liralık ödeme yapılacak.
Bu doğrultuda doğum yardımı ödemeleri toplu olarak 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hak sahibi ailelerin hesaplarına aktarılacak.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Doğum yardımından yararlanabilmek için annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması, ailenin Türkiye'de ikamet etmesi, başvurunun usulüne uygun şekilde ilgili mercilere yapılması ve doğum yardımıyla ilgili işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesi şartı aranıyor. Tüm bu şartlar gerçekleşmeden doğum yardımı alınamıyor.
Doğum yardımı başvurusu, çocuğun Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne (KPS) kayıt işleminin tamamlanmasının ardından yapılabiliyor. Doğum yardımı başvuru sonuçları ise e-Devlet ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. Ayrıca eailem.aile.gov.tr/sonuclarim sayfası üzerinden de sonuçlar görüntülenebiliyor.
2025 ÇOCUK YARDIMI NE KADAR?
2025 yılı itibarıyla çocuk yardımı tutarları da güncellendi. Buna göre yapılacak ödeme tutarları şu şekilde;
Bu sistem sayesinde uygulamanın başladığı ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira destek sağlanacak.
ÇOCUK PARASI KAÇ YAŞINA KADAR VERİLECEK?
Yeni düzenleme sadece 1 Ocak 2025 günü ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak. Söz konusu doğum yardımları, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecek. Başvurunun, çocuğun sağ olması kaydıyla ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde, diğer çocuklar için ise 5 yaşını doldurmadan önce gerçekleştirilmesi gerekiyor. Başvurular, sistem üzerinden en geç 15 gün içinde sonuçlandırılıyor. Yönetmelik kapsamında, doğum yardımı miktarı, annenin daha önce sağ olarak doğum yaptığı çocuk sayısına göre belirlenecek. Ayrıca çocuk sayısının belirlenmesinde, 1 Ocak 2025'ten önce doğmuş çocuklar da hesaba katılacak.