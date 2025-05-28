DOĞUM YARDIMI ÖDEME GÜNLERİ 2025: Doğum yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

ÇOCUK PARASI KAÇ YAŞINA KADAR VERİLECEK?

Yeni düzenleme sadece 1 Ocak 2025 günü ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak. Söz konusu doğum yardımları, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecek. Başvurunun, çocuğun sağ olması kaydıyla ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde, diğer çocuklar için ise 5 yaşını doldurmadan önce gerçekleştirilmesi gerekiyor. Başvurular, sistem üzerinden en geç 15 gün içinde sonuçlandırılıyor. Yönetmelik kapsamında, doğum yardımı miktarı, annenin daha önce sağ olarak doğum yaptığı çocuk sayısına göre belirlenecek. Ayrıca çocuk sayısının belirlenmesinde, 1 Ocak 2025'ten önce doğmuş çocuklar da hesaba katılacak.