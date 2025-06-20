Seyahat sanatını yollarla buluşturan DS Automobiles, SUV Coupe tasarım dilini benimseyen yeni yüzde 100 elektrikli amiral gemisi DS N°8’i geçtiğimiz yıl tanıtılmıştı. Dünyaca ünlü otomobil devi DS Automobiles, yeni premium elektrikli otomobili DS N°8’i Türkiye'ye satışa sunulacak. Fransa merkezli markanın dikkat çeken bu SUV modeli, yüksek menzil iddiası ve ileri teknolojileriyle segmentindeki rekabete güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Türkiye pazarında iki farklı versiyonla satışa sunulacak olan DS N°8, hem önden çekişli hem de dört tekerlekten çekişli seçenekler sunacak. Peki, DS N°8 Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak? Fiyatı ne kadar olacak?
DS N°8 Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?
DS Automobiles tarafından geçtiğimiz yılın sonunda tanıtılan %100 elektrikli DS N°8'in Türkiye macerasına ilişkin detaylar belli olmaya başladı. WLTP'ye göre 750 km'ye varan menzil vaadiyle dikkat çeken Fransız model, 2025'in son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.
Tasarımda aerodinamik yapı: DS N°8
Yeni DS N°8, SUV coupe tasarım dilini benimseyerek estetikle performansı bir araya getirmeyi hedefliyor. 0.24 Cx sürtünme katsayısına sahip modelin her gövde parçası, aerodinamik optimizasyon için rüzgar tünelinde ayrı ayrı test edilmiş. Bataryayı soğutmaya yardımcı olan aktif hava girişleri ve düşük konumlandırılmış kaput tasarımı, aracın verimliliğini artıran diğer detaylar arasında…
Zarif ve aerodinamik tasarım ile 750 km’lik elektrikli menzil!
Yeni DS N°8’in dış tasarımı en zarif SUV’ların dinamizmini yeniden yorumluyor ve tamamen elektrikli bir güç-aktarma sistemi ile yollara adım atıyor. DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden esinlenen DS N°8, büyük Fransız otomobil tasarımında ilerici bir yaklaşım sergiliyor. Bununla birlikte yeni elektrikli DS Automobiles modeli, aero-verimlilik arayışına odaklanıyor. Bu verimlilik arayışı, gergin ve incelen çizgileriyle DS N°8’in tasarımına ilham veriyor. DS N°8, 1955'te tanıtılan DS, 1970'te piyasaya sürülen SM ve markanın 2014'teki kuruluşundan itibaren taşıdığı öncü ruhla tam bir uyum yakalıyor. Dış boyutları, DS N°8'e güçlü bir duruş ve mükemmel bir denge kazandırıyor: 4.82 m uzunluğa, 1.90 m genişliğe ve 1.58 m yüksekliğe sahip.
Aracın LED gündüz farlarıyla çevrili DS PIXEL LED VISION aydınlatma sistemi, teknolojik yeniliklerin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Bu tasarım unsurları, DS Automobiles’in zarafet ve yeniliği bir araya getirme misyonunu gözler önüne seriyor.
DS N°8 versiyonları
DS N°8'in normalde üç farklı versiyonu bulunuyor: 4x2 standart menzil, 4x2 uzun menzil ve 4x4 uzun menzil. Türkiye'ye ise iki versiyon gelecek. Bunlardan ilki, önden çekişli (4x2) uzun menzilli seçenek olacak. Bu versiyon Türkiye pazarına özel 157 kW'lık (213 hp) motorla gelecek. 97,2 kWsa kapasiteye sahip NMC batarya ile kombine edilen bu versiyon, WLTP'ye göre 750 km civarında menzil vadediyor.
İkinci seçenek ise çift motorla toplam 260 kW (350 hp) güç sunan dört tekerlekten çekişli model olacak. Diğer versiyon gibi 97,2 kWsa kapasiteli NMC batarya ile donatılan bu versiyonun WLTP menzili ise 686 km. Her iki versiyon da 400V'luk bataryadan güç alırken son hızları 190 km/s ile sınırlı olacak.
Yüksek konfor
DS N°8'in yüzde 20 ile yüzde 55 şarj seviyeleri arasında sabit 160 kW maksimum şarj gücü ve batarya ön ısıtma fonksiyonu sayesinde hızlı şarj istasyonlarında yüzde 20'den yüzde 80 oranına kadar şarj seviyesine erişim 27 dakikada tamamlanıyor. Ayrıca DS N°8, standart olarak sunulan ısı pompası sayesinde bataryalarının enerjisini korurken daha yüksek bir konfor seviyesi sunuyor.
Fiyatı ne kadar olacak?
ÖTV'de bir değişiklik olmaması halinde ilk versiyon %40, ikinci versiyon ise %60'lık dilimden ülkeye giriş yapacak. Elektrikli modelin Fransa'daki fiyatları 59.200 eurodan başlıyor.
Renklere gösterilen olağanüstü özen
DS N°8, yan tasarımda yer alan pürüzsüz ve duyusal yüzeyler ile önde ve arkada keskin ve belirgin hatlar arasında ince bir denge gözetilerek tasarlandı. DS AERO SPORT LOUNGE konseptinde olduğu gibi, çift tonlu renkte derin bir siyah renk kullanıldı. Bu renk, tavanın üzerinden başlayıp kaputa kadar devam ediyor ve ızgaraya kadar uzanıyor. Bu genişletilmiş çift tonlu renk, DS N°8’in tasarım karakterini ve zarafetini vurgularken, Fransız otomobil üretiminin şimdiye kadarki en parlak dönemini işaret ediyor. Çift renk tonuna sahip kaputun siyah yüzeyini oluşturmak için kullanılan "Paintjet" teknolojisi, seri üretim bir modelde dünyada ilk kez kullanılıyor. Uygulama süreci, fırınlama aşamasına gerek duymadan gerçekleşiyor ve bu da sera gazı emisyonlarını azaltıyor. DS N°8, beş renk farklı renk seçeneği ile yollara çıkacak. Bu seçenekler arasında Topaz Mavisi, Paladyum Gri ve Alabaster Beyaz olmak üzere üç yeni renk bulunurken, İnci Beyazı ve Perla Nera Siyahı da DS N°8’in renk seçenekleri arasında yer alacak.