DS N°8 versiyonları





DS N°8'in normalde üç farklı versiyonu bulunuyor: 4x2 standart menzil, 4x2 uzun menzil ve 4x4 uzun menzil. Türkiye'ye ise iki versiyon gelecek. Bunlardan ilki, önden çekişli (4x2) uzun menzilli seçenek olacak. Bu versiyon Türkiye pazarına özel 157 kW'lık (213 hp) motorla gelecek. 97,2 kWsa kapasiteye sahip NMC batarya ile kombine edilen bu versiyon, WLTP'ye göre 750 km civarında menzil vadediyor.





İkinci seçenek ise çift motorla toplam 260 kW (350 hp) güç sunan dört tekerlekten çekişli model olacak. Diğer versiyon gibi 97,2 kWsa kapasiteli NMC batarya ile donatılan bu versiyonun WLTP menzili ise 686 km. Her iki versiyon da 400V'luk bataryadan güç alırken son hızları 190 km/s ile sınırlı olacak.