Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu: Türkiye'nin Eurofighter hamlesi...

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu: Türkiye'nin Eurofighter hamlesi...

28/10/2025, Salı
Türkiye, hava gücünü artırmaya yönelik önemli bir adım attı. Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı için Beştepe’de imzalar atıldı. Avrupa’nın en gelişmiş savaş uçakları arasında gösterilen Typhoon, çok yönlü yapısı, üstün manevra kabiliyeti ve NATO sistemleriyle tam uyumlu olmasıyla dikkat çekiyor. Bu gelişmenin ardından, Türkiye’nin hava kuvvetleri kapasitesi ve dünya sıralamasındaki yeri yeniden gündeme geldi.

Savunma alanında yerli üretim yatırımlarını sürdürürken aynı zamanda dış alım hamleleriyle gücünü pekiştiren Türkiye, Eurofighter Typhoon için ilk adımı resmen attı. Beştepe’de imzalanan anlaşmayla, Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterine Avrupa yapımı modern jetlerin dahil edilmesi hedefleniyor. NATO uyumluluğu, yüksek manevra kabiliyeti ve çok amaçlı görev kapasitesiyle öne çıkan Typhoon’lar, Türkiye’nin bölgesel hava üstünlüğü stratejisinde önemli bir rol oynayacak.

TÜRKİYE İLK 10'DA: KÜRESEL HAVA GÜCÜ DENGESİ DEĞİŞİYOR

Global Firepower'ın 2025 raporuna göre dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler şöyle sıralandı:

1-ABD

2-Rusya

3-Çin

4-Hindistan

5-Güney Kore

6-Japonya

7-Pakistan

8-Mısır

9-TÜRKİYE

10-Fransa

