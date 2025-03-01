Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Türkiye'nin yeri yeniden değişti! ABD, Ukrayna, Rusya...

2 - RUSYA

Raporda 145 ülke arasında 2'nci sırada olan Rusya'nın 'askeri güç endeksi' 0.0788 olarak üçüncü sıradaki Çin ile aynı verildi.Rusya'nın toplam askeri personel sayısı 3 milyon 570 bin kişiden oluşuyor. Rus ordusunun 165 bin hava kuvvetleri personeli, 1 milyon 320 bin kara kuvvetleri personeli, 160 bin deniz kuvvetleri personeli bulunuyor.Rus hava kuvvetlerinin 4 bin 292 hava aracı bulunuyor. Bunlardan 833'ü saldırı amaçlı savaş jetleri. Rus ordusunun kara kuvvetlerine ait ise 5 bin 750 tank ve 131 bin 527 askeri araç bulunuyor.Rus deniz kuvvetlerine ait 419 deniz aracı bulunuyor. Bunlar arasında 10 destroyer, 12 fırkateyn, 83 korvet, 63 denizaltı var.