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Dünyanın en yaşlı ülkesi belli oldu: Türkiye'nin sıralaması değişti! En genç nüfusa sahip ülke ise 14.5 yaş ile...

11:19 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 11:23 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
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İngiltere’deki Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, dünya genelinde en yaşlı ve en genç nüfusa sahip ülkeler üzerine bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmanın sonuçlarına göre, en yaşlı ülke 57.7 yaş ortalamasıyla Vatikan oldu. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte ülkelerin sıralaması...

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Oxford Üniversitesi’nin raporuna göre, dünyada en yaşlı nüfusa sahip ülke, 57.7 yaş ortalamasıyla Vatikan. En genç nüfusa sahip ülke ise 14.5 yaş ortalamasıyla Nijer. Peki, Türkiye bu sıralamada nerede yer alıyor? İşte haberin ayrıntıları...

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AVRUPA YAŞLANIYOR! PEKİ TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Yaşlı nüfusta Vatikan’ı 54.5 yaş ortalamasıyla Monako, 50.9 ile Atlantik Okyanusu adası Saint Helena, 48.4 ile Japonya ve 46.8 ile İtalya izliyor. Nüfusunun yaş ortalaması 39.6 olan Türkiye ise bu listede 53’üncü sırada yer alıyor. Portekiz 45, Almanya 44.9, Yunanistan 44.7 ortalamasıyla listede ilk 20’de bulunuyor. ABD 37.7 yaş ortalamasıyla 73. sırada yer alıyor. Dünyanın en genç ülkesi ise 14.5 yaş ortalamasıyla Afrika’nın batısındaki Nijer. Genç nüfus listesinde Nijer’i 14.7 ortalamasıyla Orta Afrika Cumhuriyeti, 15 ortalamasıyla Çad ve 15.1 ortalamasıyla Mali izliyor. 


İŞTE ÜLKELERİN YAŞ ORTALAMALARI...

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* Yaş ortalaması en yüksek ülkeler

Vatikan: 57.7

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Monako: 54.5

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Saint Helena: 50.9

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Japonya: 48.4

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İtalya: 46.8

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Sint Maarten (Hollanda kısmı): 46.5

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Martinik: 46.3

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San Marino: 46.3

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Man Adası: 45.3

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Portekiz: 45

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Bermuda: 44.9

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Almanya: 44.9

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* Yaş ortalaması en düşük ülkeler

Nijer: 14.5

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Orta Afrika Cumhuriyeti: 14.7

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Çad: 15

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Mali: 15.1

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Somali: 15.2

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Burundi: 15.6

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 15.6

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Uganda: 15.9

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Güney Sudan: 16.1

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Angola: 16.2

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Mayotte: 16.5

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#Oxford Üniversitesi
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