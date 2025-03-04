Dünyanın en zengin 10 insanı 2025: Liste değişti Elon Musk servet kaybetti

Forbes'un Mart 2025 güncellemelerine göre dünyanın en zengin 10 kişisi listesindeki sıralamalar değişti. Elon Musk, servet kaybı yaşarken Mark Zuckerberg ve Warren Buffett yükseliş gösterdi. Musk'ın net serveti 400 milyar dolardan 359,5 milyar dolara geriledi. İşte dünyanın en zengin 10 insanı listesi...
Elon Musk, 353.2 milyar dolarlık servetiyle hâlâ zirvede, ancak son günlerde 1.5 milyar dolarlık bir düşüş yaşamış.
Mark Zuckerberg, Meta'nın (Facebook) güçlü performansıyla 223.8 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada.
Jeff Bezos, 221.5 milyar dolarla üçüncü sırada yer alıyor.
Larry Ellison ve Bernard Arnault, son düşüşlerden etkilenmiş görünüyor.
Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, ciddi bir yükseliş göstermişler.
Warren Buffett, 155.9 milyar dolarlık servetiyle yine en zenginler arasında.
Amancio Ortega ve Steve Ballmer da listeyi tamamlıyor.
Dünyanın En Zengin 10 İnsanı (Mart 2025)
1) Elon Musk - 359.5 milyar dolar (Tesla, SpaceX, xAI, X)
2) Mark Zuckerberg - 230.7 milyar dolar (Meta/Facebook)
3) Jeff Bezos - 226.7 milyar dolar (Amazon)
4) Larry Ellison - 204.6 milyar dolar (Oracle)
5) Bernard Arnault - 186.4 milyar dolar (LVMH)
6) Warren Buffett - 161.1 milyar dolar (Berkshire Hathaway)
7) Larry Page - 141.5 milyar dolar (Google)
8) Sergey Brin - 135.4 milyar dolar (Google)
9) Amancio Ortega - 121.9 milyar dolar (Zara/Inditex)
10) Steve Ballmer - 118.9 milyar dolar (Microsoft, LA Clippers, yatırımlar)