Dünyanın en zengin 10 insanı 2025: Liste değişti Elon Musk servet kaybetti

Elon Musk, 353.2 milyar dolarlık servetiyle hâlâ zirvede, ancak son günlerde 1.5 milyar dolarlık bir düşüş yaşamış.





Mark Zuckerberg, Meta'nın (Facebook) güçlü performansıyla 223.8 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada.





Jeff Bezos, 221.5 milyar dolarla üçüncü sırada yer alıyor.





Larry Ellison ve Bernard Arnault, son düşüşlerden etkilenmiş görünüyor.





Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, ciddi bir yükseliş göstermişler.





Warren Buffett, 155.9 milyar dolarlık servetiyle yine en zenginler arasında.





Amancio Ortega ve Steve Ballmer da listeyi tamamlıyor.



