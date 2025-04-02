Dünyanın en zenginleri belli oldu: listede 32 Türk var

Listenin 7'nci sırasında 144 milyar dolarlık servetiyle Google'ın ana şirketi Alphabet'in yönetim kurulu üyesi ve hakim hissedarı Larry Page yer alırken, Alphabet'in bir diğer yönetim kurulu üyesi ve hakim hissedarı Sergey Brin 138 milyar dolarlık servetle 8'inci oldu.





Zara ve Bershka gibi moda markalarıyla bilinen Inditex'in kurucusu İspanyol iş insanı Amancio Ortega 124 milyar dolarlık servetiyle listenin 9'uncu sırasında kendine yer buldu. Dünyanın en zengin 10'uncu kişisi ise 118 milyar dolarlık varlıkla bilişim devi Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer oldu.