e devlet 1+1 2+1 TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI EKRANI 2025: TOKİ başvuru ne zaman bitecek, ödeme planı nasıl olacak?

2025 yılı TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları hız kesmeden sürüyor. 10 Kasım’da başlayan başvuru sürecinin ilk günlerinde yoğunluk yaşanmaması için T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alınan başvurular, 15 Kasım itibarıyla tüm vatandaşlara açıldı. Uygun fiyatlı konut sahibi olmak isteyenler, “TOKİ başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?” sorularına yanıt arıyor. İşte 2025 TOKİ sosyal konut projesinde başvuru şartları, gelir kriteri ve ödeme planına dair tüm detaylar…
500 bin sosyal konut hedefiyle başlatılan 2025 TOKİ projesine başvurular sürüyor. İlk etapta T.C. kimlik numarasına göre alınan başvurular artık tüm vatandaşlara açık. Uygun taksitlerle ev sahibi olma imkânı sunulan projede, “TOKİ’ye kimler başvurabilir?” sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte başvuru şartları ve ödeme planı…
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU TARİHLERİ
TOKİ başvuruları 10-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda son tarih 18 Aralık. Banka şubelerinden yapılacak başvurularda son tarih 19 Aralık’tır.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2025 TOKİ sosyal konut başvuru ücreti 5 bin TL. Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacaktır.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.,
T. Halk Bankası A.Ş. ve
T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla veya e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.
Başvuruda bulunacak olanların işlemleri yalnızca ilgili projenin atandığı bankalar üzerinden yapılacaktır. Banka üzerinden başvurular 19 Aralık tarihine kadar, e Devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık tarihine kadar devam edecek.
Kurada adı çıkmayan vatandaşlar başvuru ücretini geri alacak. Başvuru ücreti üç gün içerisinde ilgili hesaba aktarılacak.
TOKİ İSTANBUL NEREDE YAPILACAK?
2025 TOKİ 500 bin konut projesinde İstanbul'da toplamda 100 bin konut yapılacak. İstanbul'da yapılacak TOKİ konutlarının henüz hangi ilçelerde olacağı belli olmadı.
TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
TOKİ kuraları Aralık 2025-Şubat 2026 tarihleri arasında olması planlanıyor. Konut teslimlerinin ise Mart 2027'de yapılması bekleniyor.
TOKİ ÖDEME PLANI NASIL?
TOKİ konutları 240 ay vade yüzde 10 peşinat ile İstanbul ve Anadolu için seçenekler bulunuyor.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
1+1 Evler 55m
7.313 TL'den başlayan taksitlerle: Satış fiyatı 1.950.000 TL
2+1 Evler 65m
9.188 TL'den başlayan taksitlerle: Satış fiyatı 2.450.000 TL
2+1 Evler 80m
11.063 TL'den başlayan taksitlerle: Satış fiyatı 2.950.000 TL
ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI
1+1 Evler 55m
6.750 TL'den başlayan taksitlerle: Satış fiyatı 1.800.000 TL
2+1 Evler 65m
8.250 TL'den başlayan taksitlerle: Satış fiyatı 2.200.000 TL
2+1 Evler 80m
9.038 TL'den başlayan taksitlerle: Satış fiyatı 2.650.000 TL
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI
1- En az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması,
2- Başvuru sahibinin; 18 yaşını tamamlaması
3- İkamet Şartı:
3-1-a) İl Merkezindeki projeler için İl Merkezinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
b) İlçe’de yapılan projeler için İlçe’de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
c) Belde’de yapılan projeler için Belde’de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
d) Büyükşehirlerde İl Merkezi olarak belirlenen ilçelerde (Ek Tablo) ikamet edenler İl merkezinde yapılan projeye başvuru yapabileceklerdir.
e) İkamet edilen İlçede kampanya kapsamında proje bulunmaması durumunda; İl Merkezindeki Projelere başvuru yapılabilecektir.
3-2: Emekli vatandaşlar Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olması
3-3: Deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar; Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olması, (Deprem bölgesi illeri: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa)
3-4: Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisi başvuru yapacaklar, Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
3-5: Son bir yıl içerisinde ikametgâhını değiştiren kişiler, önceki ikamet adreslerinin bulunduğu il/ilçe/belde bölgesine başvuruda bulunabilirler. Ancak bunun için, bir önceki ikametgâhlarında kesintisiz olarak en az 1 yıl oturduklarını belgelemeleri zorunludur. (Bu durumda olanlar Banka Şubelerinden başvuru yapacaklardır.)
4- Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacaktır.
Bağımsız konut haricinde, tapusuna sahip olunan gayrimenkullerin hisselerinin toplam değeri 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle 1 Milyon TL’yi (Belediye rayiç değeri) geçmemesi gerekmektedir. Hak sahipleri sözleşme aşamasında ilgili Belediyesinden alınacak rayiç bedel tutarını gösterir belgeyi ibraz edecektir.
5- 10/11/1995 tarihinden sonra doğan başvuru sahiplerinin; Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması
şartları aranacaktır (Bu şartı sağlamayanlar, Şehit Ailesi kategorisi hariç, genç ve diğer kategorilere başvuru yapamayacaklardır.)
Bağımsız konut haricinde, tapusuna sahip olunan gayrimenkullerin hisselerinin toplam değeri 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle 1 Milyon TL’yi (Belediye rayiç değeri) geçmemesi gerekmektedir. Hak sahipleri sözleşme aşamasında ilgili Belediyesinden alınacak rayiç bedel tutarını gösterir belgeyi ibraz edecektir.
6- Aylık hane halkı gelirinin (kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklar), başvuru dönemi itibari ile son 12 ay ortalamasının, en fazla aylık net 127.000 TL (İstanbul İli için en fazla aylık net 145.000 TL) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuğunun, gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) Özel kesintiler (maaşında icra kesintisi olanlar, avans, sandık kesintileri, BES, kredi ödemeleri vb.) ödenen maaşa ilave edilecektir.
7- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, sehven birden fazla başvuru yapılması durumunda ikinci başvuru yapan eşin başvurusu iptal edilecektir.
8- 3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler kategorisine, bakmakla yükümlü olduğu 19/12/2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecektir.
9- Genç kategorisine 10/11/1995 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
10- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden “HAK SAHİPLİĞİ” onaylananlar başvuru yapabilecektir. Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması şartı aranacaktır. (Adrese dayalı kayıt sistemine göre), Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli, sabit taksit ödemeli ve taksit ödemeleri konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden sadece bir konut alma hakkı bulunmaktadır.)
Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine başvuruda bulunanlar için konut sahibi olmama ve gelir şartı aranmayacaktır.
11- “Gazi Kategorisine” 1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecektir. (Gazi eşleri ve çocukları “Gazi” kategorisinden başvuru yapamayacaklardır.)
12- Daha önceki Sosyal Konut Projelerinde İlk Evim / Arsa Projesinde asil/yedek hak sahibi olanların, kendileri veya eşleri 500 Bin Sosyal Konut Projesine başvuramazlar. (Dileyen hak sahipleri için, önceki başvuruyu iptal ederek yeni projeye başvurma imkânı vardır.)
13- AFAD ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nda hak sahipliği bulunanlar 500 Bin Sosyal Konut Projesine başvuruda bulunamayacaktır.
14- Evlilik tarihi dikkate alınmaksızın, başvuru dönemi sonu itibariyle evli olan eşlerin başvuru şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir.