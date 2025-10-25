Ecogreen Enerji halka arz talep toplama işlemleri sona erdi. ECOGR koduyla işlem görecek şirketin halka arz tarihi, hisse fiyatı ve lot dağıtımına ilişkin detaylar yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Ecogreen Enerji Holding halka arzı ne zaman, hisse fiyatı kaç TL?
Ecogreen Enerji Holding, 22-23-24 Ekim'de 10,40 TL hisse fiyatıyla halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, Ecogreen Enerji halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih ve kişi başına düşecek lot miktarı gündemi meşgul etmeye başladı
ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Ecogreen Enerji halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Ecogreen Enerji halka arz sonuçlarının 27 Ekim Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.
ECOGREEN ENERJİ TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!
Ecogreen Enerji Holding A.Ş. (ECOGR) 22-23-24 Ekim 2025 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.