Bankaların farklı bankalarla gerçekleştirilen para transferi işlemin uyguladıkları EFT ücretlerine yüzde 44,38 oranında zam yapıldı. Peki yeni EFT ücretleri ne kadar oldu? İşte bankaların 2025 EFT ücretleri yeni tarifesi.
2025 yılının gelmesi ile bankalardaki EFT ücretlerine de zam geldi. Tüm bankalar için geçerli olacak 2025 tarifesi bugün belirlendi.
EFT ücretlerine 2024 yılında açıklanan yüzde 44,38'lik enflasyon oranında zam yapılırken, tutar basamadıkları da aynı oranda yükseltildi. EFT ücretlerine gelen zammın detayları paylaşıldı.
YENİ EFT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Bugünden itibaren geçerli olacak uygulamada, farklı banka hesaplarına gönderilecek para transferlerinde esas alınacak kesinti tutarları şu şekilde:
6.300 TL'ye kadar yapılacak para transferlerinde 4,43 TL olan EFT işlemi yarından itibaren 6,39 TL olacak.
6 bin 300 TL ile 304 bin 800 TL arasındaki transferler için ise EFT ücreti 8,86 TL'den 12,79 TL'ye çıkarılacak.
304 bin 800 TL'nin üzerindeki işlemler için ise bankalar, müşterilerinden 159,97 TL komisyon alacak.