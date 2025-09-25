EĞİTİM ÖDENEĞİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: MEB Öğretmenlere zamlı eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için geri sayım devam ederken öğretmenler, kırtasiye parası olarak bilinen eğitim ödeneğinin yatırılacağı tarihi merak ediyor. Her yıl Eylül ayında ödenen destek, bu yıl da gündemde.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl öğretmenlerin hesaplarına yatırılan eğitim ödeneği, sınıf düzeni ve kırtasiye ihtiyaçları için destek sağlıyor. 2025 yılı için ödeneğin yatırılacağı tarih ise merak konusu oldu.
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Eğitim ödeneği her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayı içinde gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2025-2026 yılı eğitim ödeneğini hesaplara aktarmadı. Kırtasiye yardımı genellikle Eylül ayında hesaplara yatırılıyor. Bu yılda benzer şekilde 30 Eylül'e kadar ödemelerin tamamlanması bekleniyor.
EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR, KİMLER ALABİLİR?
Eğitim ödeneği; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, ders yılı başlamadan önce bir defaya mahsus olmak üzere ödenen bir hazırlık ödeneğidir. Burada amaç öğretmenlerin ders materyali, kırtasiye ve sınıf ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmeleridir. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler bu ödenekten faydalanmaktadır.
2025 EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?
Bu yıl eğitim ödeneği, yapılan toplu sözleşme ve maaş artışlarıyla birlikte zamlı olarak öğretmenlerin hesabına yatacak. Geçtiğimiz eğitim döneminde 5 bin 266 lira olarak yatırılan ödenek 6 bin 436 liraya yükseltildi.