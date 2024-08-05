Ehliyet sınavı nasıl yapılır?

Sınav sonuçları hakkında bilgi almak için kayıtlı olduğunuz sürücü kursu ile de iletişime geçebilirsiniz. Kursunuz, sınav sonuçlarınız hakkında bilgi sağlayabilir.

Ehliyet sınavı, sürücü olmaya hak kazanmak için geçmeniz gereken önemli bir aşamadır. Bu sınav, hem teorik hem de pratik olmak üzere iki bölümden oluşur.