Ehliyet sınav sonucu sorgulama işlemi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSKS) sonuçlarının öğrenilmesini sağlar. Ehliyet sınavı sonuçlarını sorgulamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Ehliyet sınavları, sürücü adaylarının trafikte güvenli ve kurallara uygun şekilde araç kullanmalarını sağlamak amacıyla titizlikle uygulanır. Ehliyet sınavı, Türkiye'de sürücü belgesi almak isteyenlerin geçmesi gereken iki aşamalı bir sınavdır. Bu sınavlar yazılı (teorik) ve direksiyon (pratik) sınavı olarak ikiye ayrılır. Yazılı sınav sonuçları neticesinde kazanan adaylar direksiyon sınavına katılmakta. Peki Ehliyet sınavı sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte ehliyet sınav sonucu sorgulama.
Ehliyet sınav sonucu sorgulama
Ehliyet sınav sonucu sorgulamak için şu adımlar izlenmesi gerekiyor.
MEB Sınav Sonuçları Sayfası:
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesine (meb.gov.tr) girin. Ya da MEB’in sınav sonuçları sayfasına doğrudan giderek (sonuc.meb.gov.tr) gerekli bilgileri girip sınav sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
Sınav türü olarak "MTSKS" seçeneğini seçin ve T.C. kimlik numaranızı girerek sınav sonuçlarına ulaşın. Sürücü Kursunuzla İletişime Geçin:
e-Devlet Üzerinden Sorgulama:
Ehliyet sınav sonuçları, e-Devlet üzerinden de sorgulanabilir. e-Devlet sistemine (turkiye.gov.tr) T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
e-Devlet’te "Ehliyet Sınav Sonucu Sorgulama" hizmetini bulun ve gerekli bilgileri girerek sorgulama işlemini gerçekleştirin.
Ehliyet sınavı nasıl yapılır?
Sınav sonuçları hakkında bilgi almak için kayıtlı olduğunuz sürücü kursu ile de iletişime geçebilirsiniz. Kursunuz, sınav sonuçlarınız hakkında bilgi sağlayabilir.
Ehliyet sınavı, sürücü olmaya hak kazanmak için geçmeniz gereken önemli bir aşamadır. Bu sınav, hem teorik hem de pratik olmak üzere iki bölümden oluşur.
1. Yazılı (Teorik) Sınav
Teorik sınav, sürücü adaylarının trafik kuralları, motor ve araç bilgisi, ilkyardım bilgisi gibi konularda bilgi sahibi olduklarını ölçer.
Sınav İçeriği:
Trafik ve Çevre Bilgisi
Motor ve Araç Tekniği Bilgisi
İlkyardım Bilgisi
2. Direksiyon (Pratik) Sınavı
Teorik sınavı başarıyla geçen adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Bu sınav, sürücü adaylarının araç kullanma becerilerini ve trafik kurallarına uyma yeteneklerini değerlendirir.
Direksiyon sınav İçeriği:
Araç kontrolü ve araç bilgisi
Park etme, geri gitme, yokuşta kalkış yapma gibi sürüş becerileri
Trafik kurallarına uyma
Güvenli sürüş teknikleri
Değerlendirme: Sınav esnasında bir komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyon üyeleri sürücü adayının kurallara uygun araç kullanıp kullanmadığını gözlemler ve notlar.