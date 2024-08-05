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Ehliyet sınav sonuçları sorgulama ekranı

17:07 - 5/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
<p>Ehliyet sınav sonuçları sorgulama ekranı</p>
Ehliyet sınav sonuçları sorgulama ekranı

Ehliyet sınav sonucu sorgulama işlemi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSKS) sonuçlarının öğrenilmesini sağlar. Ehliyet sınavı sonuçlarını sorgulamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

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Ehliyet sınavları, sürücü adaylarının trafikte güvenli ve kurallara uygun şekilde araç kullanmalarını sağlamak amacıyla titizlikle uygulanır. Ehliyet sınavı, Türkiye'de sürücü belgesi almak isteyenlerin geçmesi gereken iki aşamalı bir sınavdır. Bu sınavlar yazılı (teorik) ve direksiyon (pratik) sınavı olarak ikiye ayrılır. Yazılı sınav sonuçları neticesinde kazanan adaylar direksiyon sınavına katılmakta. Peki Ehliyet sınavı sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte ehliyet sınav sonucu sorgulama.

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Ehliyet sınav sonucu sorgulama

Ehliyet sınav sonucu sorgulamak için şu adımlar izlenmesi gerekiyor.

MEB Sınav Sonuçları Sayfası:

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesine (meb.gov.tr) girin. Ya da MEB’in sınav sonuçları sayfasına doğrudan giderek (sonuc.meb.gov.tr) gerekli bilgileri girip sınav sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

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Sınav türü olarak "MTSKS" seçeneğini seçin ve T.C. kimlik numaranızı girerek sınav sonuçlarına ulaşın. Sürücü Kursunuzla İletişime Geçin:

MEB EHLİYET SINAV SONUÇLARI EKRANI

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e-Devlet Üzerinden Sorgulama:

Ehliyet sınav sonuçları, e-Devlet üzerinden de sorgulanabilir. e-Devlet sistemine (turkiye.gov.tr) T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

e-Devlet’te "Ehliyet Sınav Sonucu Sorgulama" hizmetini bulun ve gerekli bilgileri girerek sorgulama işlemini gerçekleştirin.

E DEVLET EHLİYET SINAV SONUÇLARI EKRANI

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Ehliyet sınavı nasıl yapılır?

Sınav sonuçları hakkında bilgi almak için kayıtlı olduğunuz sürücü kursu ile de iletişime geçebilirsiniz. Kursunuz, sınav sonuçlarınız hakkında bilgi sağlayabilir.

Ehliyet sınavı, sürücü olmaya hak kazanmak için geçmeniz gereken önemli bir aşamadır. Bu sınav, hem teorik hem de pratik olmak üzere iki bölümden oluşur.

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1. Yazılı (Teorik) Sınav

Teorik sınav, sürücü adaylarının trafik kuralları, motor ve araç bilgisi, ilkyardım bilgisi gibi konularda bilgi sahibi olduklarını ölçer.

Sınav İçeriği:

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Trafik ve Çevre Bilgisi

Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

İlkyardım Bilgisi

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2. Direksiyon (Pratik) Sınavı

Teorik sınavı başarıyla geçen adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Bu sınav, sürücü adaylarının araç kullanma becerilerini ve trafik kurallarına uyma yeteneklerini değerlendirir.

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Direksiyon sınav İçeriği:

Araç kontrolü ve araç bilgisi

Park etme, geri gitme, yokuşta kalkış yapma gibi sürüş becerileri

Trafik kurallarına uyma

Güvenli sürüş teknikleri

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Değerlendirme: Sınav esnasında bir komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyon üyeleri sürücü adayının kurallara uygun araç kullanıp kullanmadığını gözlemler ve notlar.

#Ehliyet sınav sonuçları
#Ehliyet sınav sonuçları sorgulama
#E devlet
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