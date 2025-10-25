Yeni Şafak
EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI 2025: Merkez Bankası Ekim ayı enflasyon tahmini kaç oldu, oranlar ne zaman açıklanacak?

16:5125/10/2025, Cumartesi
Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da duyuracak. Merkez Bankası’nın tahminine göre, aylık enflasyonun yüzde 2,3 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Kira, maaş ve market fiyatlarını doğrudan etkileyen Ekim ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. TÜİK, Ekim 2025 enflasyon verilerini 3 Kasım Pazartesi günü açıklayacak. Ekonomistler, aylık artışın yüzde 2’nin üzerinde olabileceğini öngörüyor.

EKİM ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranları her ayın 3'ünde aynı saatte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Ekim ayı enflasyon verileri de 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ AÇIKLANDI

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,05 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,34'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,25'ten 23,26'ya, 24 ay sonrası için de yüzde 16,78'den 17,36'ya yükseldi.

