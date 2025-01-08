Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapacak olan engelli personel alımı için gerçekleştirilen EKPSS neticesinde devlet kurumlarına alımlar gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2024 EKPSS tercih kılavuzuyla birlikte tercih işlemleri başlayacak. Peki, kamuya engelli personel alımı ne zaman yapılacak? ÖSYM 2025 EKPSS tercihleri ne zaman? İşte detaylar.
EKPSS memur alımı başvuruları tarihleri merak konusu. 1830 engelli memurun kamuya alınması 2025 yılı içerisinde planlanıyor. EKPSS tercihleri için geri sayım başladı. Kamuda personel alımı için ayrılan engelli kontenjanlarına tercih yapmak isteyen adaylar, gözlerini EKPSS tercihlerinin başlayacağı tarihe çevirdi. Peki, kamuya engelli personel alımında son durum ne? 2025 EKPSS tercihleri ne zaman?
Kamuya engelli personel alımı yapılacak mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yılla beraber bizim de bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize yönelik. 1830 engelli vatandaşımızın EKPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız." dedi. Peki, 1830 engelli memur alımı ne zaman? 2025 EKPSS memur alımı ne zaman yapılacak?
2025 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?
EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak. 2025 EKPSS tercih sürecinin ocak ayında başlaması bekleniyor.
EKPSS tercihi başvuruları nereden yapılacak?
Söz konusu engelli kamu personeli alımı EKPSS sonuçlarına göre yapılacak. bahsi geçen engelli kamu personeli alımı için ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden başvurular gerçekleştirilecek.
EKPSS atama takvimi yayınlandı mı?
Halihazırda ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden söz konusu engelli kamu personelinin başvurularının alınacağı takvim ilan edilmedi. Bahsi geçen sürecin önümüzdeki aylardan itibaren başlatılması beklenmektedir.
EKPSS kamu personel alımı başvurusunu kimler yapacak?
EKPSS tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1) Türk vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.
6) "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" veya "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" veya "Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre alınmış en az %40 oranında engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak.
7) Çalışabilir durumda olmak.
8) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.