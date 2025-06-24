EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI YENİLENECEK: Emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu, en yüksek ödeme veren hangisi?

Emekli vatandaşlar için banka promosyonlarında güncelleme süreci hız kazandı. Kamu ve özel bankalar, maaş müşterisi kazanmak adına promosyon tekliflerini artırırken, sözleşmesi sona eren ya da daha yüksek promosyon almak isteyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri en avantajlı bankaları araştırıyor. Peki, hangi banka 2025 Haziran itibarıyla ne kadar maaş promosyonu veriyor?
Emeklilerin gündeminde bu kez banka promosyonları var. Haziran ayı itibarıyla birçok banka promosyon tutarlarını güncellerken, bazı özel bankaların 25 bin TL’ye kadar çıkan teklifleri dikkat çekiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise “En yüksek promosyon hangi bankada?” sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel emekli maaşı promosyon listesi…
GARANTİ EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU
Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 28 Mayıs – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.
Promosyon ödemesinin yapıldığı ay içerisinde Bonus Kredi kartlarından ya da Paracard’larından ayrı ayrı ya da birlikte toplamda 2.000 TL alışveriş yapılması durumunda ekstra 6000 TL bonus kazanacaktır.
YAPI KREDİ EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU
15 Nisan 2025 – 15 Haziran 2025 tarihleri arasında maaşını Yapı Kredi’ye yeni taşıyacak olan SGK emekli müşterilerimiz 25.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Mevcut Emekli Kampanyamız kapsamında sunulan 20.000 TL’ye varan promosyona ek olarak, kredi kartı ile 5 ay boyunca yapacakları harcamalarda her ay 1.000 TL harcamaya ayda 1.000 TL nakit iade olmak üzere toplamda 5.000 TL nakit iade fırsatı sunulacaktır.
İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARI
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit maaş promosyon ödemesi ve 6.000 TL'ye varan ek promosyon sunuluyor. Ayrıca Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, gibi özellikler de emeklilere ücretsiz olarak sunuluyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU
Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu; SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor
HALKBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU
Banka internet sitesinde "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir." ifadelerini kullanıyor.
TEB EMEKLİ BANKA MAAŞ PROMOSYONU
Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca maaşını TEB'den almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
DENİZBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU
12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır.
VAKIFBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU
Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı." deniliyor.
QNB EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU
İlk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre SGK promosyonu dahil 15.000 TL’ye varan nakit promosyon, hesapta verilecek 2 yeni otomatik fatura talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ve QNB Emekli Kredi Kartından yapılacak eczane ve market harcamalarına aylık maksimum 100’er TL den toplamda yıllık 2.400 TL iade olmak üzere toplamda 20.400 TL’ye varan emeklilik ödülü!
ING BANKA MAAŞ PROMOSYON
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
AKBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Haziran – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.