EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI YENİLENECEK: Emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu, en yüksek ödeme veren hangisi?

GARANTİ EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 28 Mayıs – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.

Promosyon ödemesinin yapıldığı ay içerisinde Bonus Kredi kartlarından ya da Paracard’larından ayrı ayrı ya da birlikte toplamda 2.000 TL alışveriş yapılması durumunda ekstra 6000 TL bonus kazanacaktır.