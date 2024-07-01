Temmuz 2024 için emekli maaş zammı geri sayımı başladı ve beş aylık verilerle son hesaplamalar yapıldı! Emekli maaş zammı Temmuz 2024 hesaplamaları, beş aylık enflasyon verileri ile sürüyor. Milyonları ilgilendiren Bağkur ve SGK emekli maaşı Temmuz zammı için geri sayım devam ediyor. 3 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranlarıyla birlikte, altı aylık enflasyon verileri doğrultusunda zamlar netleşecek. Son verilere göre beş aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 22'yi aştı. Bu nedenle emekli maaşlarına en az yüzde 22 zam yapılacağı kesinleşmiş durumda. Zam öncesinde ise tahmini rakamlar şekillenmeye başladı. En çok merak edilen sorulardan biri ise "Emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?" İşte 2024 Temmuz ayı Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı tahminleri...

1 / 16 Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli, emekli maaş zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, beş aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 22'yi geçti. Bu nedenle, emekli maaşlarına en az yüzde 22 zam yapılacağı kesinleşmiş durumda. Ancak, net zam bilgisi Haziran ayı verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. Kesin rakamlar açıklanmadan önce, uzmanlar tarafından yapılan zam tahminlerini haberimizde derledik. İşte, 2024 Temmuz ayı emekli maaş zammı tahminleri...

2 / 16 2024 EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.

3 / 16 Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

4 / 16 Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,81 olarak hesaplandı.

5 / 16 Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,81 olacak.

6 / 16 MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Memur ve memur emeklileri ise haziran ayı itibarıyla yüzde 17,38 zam hakkı elde etmiş oldu.

7 / 16 Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek. Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

8 / 16 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e yükselecek. Oluşacak enflasyon farkı yüzde 6,40 olacak.

9 / 16 Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 20,35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak. Bu rakam baz alındığında en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 548 liraya yükselecek.

10 / 16 HANGİ MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK? Derece: 9/1 Unvan: Memur (üniversite mezunu) 2024 Ocak-Haziran maaşı: 34.235 TL Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 41.202 TL Derece: 1/4 Unvan: Şube müdürü (üniversite mezunu) 2024 Ocak-Haziran maaşı: 49.467 TL Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 59.533 TL

11 / 16 Derece: 1/4 Unvan: Uzman öğretmen 2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.085 TL Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 53.056 TL Derece: 1/4 Unvan: Öğretmen 2024 Ocak-Haziran maaşı: 39.781 TL Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 47876 TL

12 / 16 Derece: 3/1 Unvan: Başkomiser 2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.920 TL Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 58.875 TL Derece: 8/1 Unvan: Polis memuru 2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.292 TL Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 53.305 TL

13 / 16 Derece: 1/4 Unvan: Uzman doktor 2024 Ocak-Haziran maaşı: 82.026 TL Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 98.718 TL Derece: 5/1 Unvan: Hemşire (üniversite mezunu) 2024 Ocak-Haziran maaşı: 40.179 TL Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 48.355 TL

14 / 16 Derece: 1/4 Unvan: Mühendis 2024 Ocak-Haziran maaşı: 50.869 TL Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 61.221 TL Derece: 11/1 Unvan: Teknisyen 2024 Ocak-Haziran maaşı: 35.490 TL Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 42.712 TL

15 / 16 Derece: 1/4 Unvan: Profesör 2024 Ocak-Haziran maaşı: 72.422 TL Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 87.160 TL Derece: 7/1 Unvan: Araştırma görevlisi 2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.003 TL Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 57.772 TL