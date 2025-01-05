Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medyasından yaptığı 'Kimlerin Emekliliği İptal' olur başlıklı yazısında emeklileri ve emekli adaylarını uyardı.

Sosyal medyasından maddeler halinde emekliliğin iptaline hangi durumların neden olabileceğini söyleyen Erdursun şu bilgileri paylaştı:

"28/02/2011 öncesinde kendi adına işletmesi olan ya da şirket ortağı olan kişiler başka bir işyerinde sigortalı olarak çalışmış ise bu 4/a SSK günleri silinecek.

28/02/2011 sonrasında kendi adına işyeri olan ya da şirket ortağı olan kişiler başka bir işyerinde çalışabilirler. 4/a SSK'dan emekli olmak için çalışmadan kendinizi sigortalı olarak göstermeniz yasalara aykırıdır. Bir kişi bir işyerinde gerçekten fiilen çalışmıyorsa kendisini çalışıyormuş gibi gösteriyorsa bunun adı sahte sigortalılıktır.