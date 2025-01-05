Eksik prim günlerin yasalara uygun tamamlanmaması durumda, emeklilik iptal olmakta. Emeklilik başvuruları sırasında yapılan hatalar veya eksiklikler, daha sonra tespit edildiğinde emekliliğin iptal edilmesine yol açabilir. Özellikle geçmişte yanlış beyan, sahte sigortalılık veya eksik prim ödeme gibi nedenlerle emeklilik hakkı elde eden kişilerin tespiti için yapılan bu denetimler, ciddi sonuçlar doğurabilir. SGK'nın düzenli olarak yaptığı denetimler sonucunda, emeklilik şartlarını taşımayan kişilerin emeklilikleri iptal edecek. Peki hangi emeklilerin emekliliği iptal edilecek? İşte detaylar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca emeklinin prim ödemelerini geçmişe dönük incelemeye alırken, bu uygulama için oluşturulan ekipler tespit ettikleri ya da şüphelendikleri usulsüzlük durumlarında emeklileri ifadeye çağırmaya devam ediyor.
Sözcü’de yer alan habere göre, SGK'nın, emeklilik primlerinde usulsüzlük şüphesi bulunan kişilere yönelik başlattığı bu tebligat süreci oldukça ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu kapsamda, tebligat alan kişilerin 3 iş günü içinde SGK ilçe müdürlüklerine giderek ifade vermesi gerekiyor. Eğer mevzuata aykırı bir durum tespit edilirse, emekliliğin iptali ve geçmişte ödenen maaşların iadesi gibi yaptırımlar uygulanabilir.
ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK PRİMİ ÖDEYENLERE HANGİ CEZALAR VAR?
Bu denetimlerde emeklilerin, şüpheli zaman dilimini boyunca gerçek anlamda bir çalışma faaliyetinde bulunmadığına kanaat getirilmesi halinde, usulsüzlüğe konu olan prim ödemeleri sistemden silinecek. Bu değişiklikle birlikte birçok kişinin emeklilik hakkını kaybetmesi beklenirken, kısıtlamalar aylık iptaliyle de sınırlı kalmayacak.
Uzun zamandır emekli maaşı almaya devam eden vatandaşlar, söz konusu incelemeler sonucunda usulsüzlük yaptıkları tespit edilmesi halinde bugüne kadar aldıkları emekli maaşlarını da yasal faiziyle birlikte geri ödemek zorunda kalacak.
EMEKLİ MAAŞI BAĞLANMA TARİHİ ÜZERİNDEN 10 YIL GEÇERSE EMEKLİLİK İPTAL EDİLİR Mİ?
SGK uzmanları, geriye dönük incelemelerin emeklilik tarihi itibarıyla 10 yıl boyunca sürdürülebileceğini belirtirken, bu süreyi aşan denetimlerde ise zaman aşımının geçerli olacağına dikkat çekti. Bir başka deyişle incelemeye takılan emeklinin usulsüzlük yaptığına yönelik kanaat getirilse dahi, emekli maaş bağlanma tarihinin üzerinden 10 yıl geçmesi halinde iptal ya da iade cezaları uygulanamayacak.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medyasından yaptığı 'Kimlerin Emekliliği İptal' olur başlıklı yazısında emeklileri ve emekli adaylarını uyardı.
Sosyal medyasından maddeler halinde emekliliğin iptaline hangi durumların neden olabileceğini söyleyen Erdursun şu bilgileri paylaştı:
"28/02/2011 öncesinde kendi adına işletmesi olan ya da şirket ortağı olan kişiler başka bir işyerinde sigortalı olarak çalışmış ise bu 4/a SSK günleri silinecek.
28/02/2011 sonrasında kendi adına işyeri olan ya da şirket ortağı olan kişiler başka bir işyerinde çalışabilirler. 4/a SSK'dan emekli olmak için çalışmadan kendinizi sigortalı olarak göstermeniz yasalara aykırıdır. Bir kişi bir işyerinde gerçekten fiilen çalışmıyorsa kendisini çalışıyormuş gibi gösteriyorsa bunun adı sahte sigortalılıktır.
Emeklilik sürecinizde bilmeden yapılan hatalar sonucunda hem emekli olamazsınız, emekliliğiniz iptal olabilir hem de cebinizden çıkan paraları geri alamazsınız.
Ortağı olduğunuz Ltd.Şti ya da yönetim kurulunda olduğunuz A.Ş'de 1.10.2008 sonrası sigortalı olamazsınız, 1.10.2008 öncesi ise 4/a SSK'lı çalışırken hisse alıp sonradan ortak olduysanız 4/a SSK kesinti yoksa devam eder, kesinti varsa o tarih itibariyle SSK sonlanır, Bağ-Kur devreye girer.
Eksik günlerinizi isteğe bağlı Bağ-Kur ile tamamlayabilirsiniz ancak 1260 günden fazla prim öderseniz Bağ-Kur şartlarına geçersiniz.
SSK'dan emekli olmak için kendinizi başka bir işletmede sigortalı göstermeyin. Şunu görüyorum siz kendinizi çalışmadan başka bir işletmede SSK'lı gösteriyorsunuz, sigortalı gösterdiğiniz işletme sahibini de siz kendi işletmenizde sigortalı gösteriyorsanız bu durumda tam anlamı ile hapı yuttunuz demektir. Her ikinizin de emekliliği iptal olur. Eksik günlerinizi yasalara uygun tamamlayın! Emeklilikte sorun yaşamayın!"