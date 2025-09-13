EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ ŞEKİLLENDİ: En yüksek promosyon ödemesi hangi bankada, ne kadar?

Eylül 2025 itibarıyla emeklilerin merakla beklediği banka promosyonları güncellendi. Kamu ve özel bankalar, maaşını taşıyan emeklilere 12 bin TL ile 27 bin TL arasında değişen nakit ödeme imkânı sunuyor. Promosyon tutarlarında yaşanan artışın yanı sıra bankalar, emeklilere yönelik avantajlı ürünler, düşük faizli kredi seçenekleri, ücretsiz EFT/havale hizmetleri ve indirimli kart fırsatları da sağlıyor. Rekabetin giderek artması, promosyon ödemelerinin yanında emeklilere sunulan ek paketlerin de çeşitlenmesine yol açıyor.
EYLÜL EMEKLİ PROMOSYONLARI
Yapı Kredi: 12.250 ila 27.000 TL toplam banka promosyonu
İş Bankası: 15.000 TL'ye 9 bine varan ek promosyonlarla 24.000 TL toplam promosyon
Garanti: 15.000 TL nakit promosyona ek 10.00 TL'ye varan bonus ödemeler
Ziraat Bankası: 12.000 TL promosyon
Kuveyt Türk: 10.000 ila 24.000 arası toplam promosyon
Vakıfbank: 10.000 ila 12.000 arası emekli banka promosyonu
Türkiye Finans: 12.000 ila 26.000 TL'ye kadar toplam promosyon ödemesi
Denizbank: 17.000 TL ile 27.000 TL toplam banka promosyonu
Halkbank: 8.000 ila 12.000 TL arası banka promsoyonu
TEB: 14.000 ila 21.000 TL toplam promosyon ödemesi
İNG: 16.250 TL ile 25.000 TL arasında toplam emekli promosyonu
Akbank: 6.250 TL ile 15.000 TL tutarları arasında promosyon
EMEKLİ PROMOSYONU NEDİR?
Emekli maaşından faydalananların tahsil ettiği banka promosyonları; belirli zaman aralığında aynı bankadan maaşını alma sözü verenlere, karşılığında ödenen nakit ek ücrettir. Her bankada tutar değişir. 10 bin TL - 20 bin TL ve üzeri maaşlarda promosyon tutarları artar veya azalır. Nakit promosyona ek olarak ödül ya da ek promosyonlar söz konusu olur.