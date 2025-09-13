EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ ŞEKİLLENDİ: En yüksek promosyon ödemesi hangi bankada, ne kadar?

Emeklilerin yakından takip ettiği banka promosyonları Eylül 2025 itibarıyla yeniden güncellendi. Bankalar, maaşını kendilerine taşıyan emekli müşterilere 12 bin TL’den başlayan ve 27 bin TL’ye kadar çıkan nakit destek sağlıyor. Promosyon tutarlarında yaşanan bu yükselişin yanı sıra bankalar, müşteri kazanmak için yalnızca nakit ödeme değil; aynı zamanda kredi kartı aidatsız kullanım, faizsiz nakit avans, indirimli ihtiyaç kredisi ve özel kampanyalar gibi ek avantajları da devreye alıyor.