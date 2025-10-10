EMEKLİ PROMOSYONU TIRMANIŞA GEÇTİ! Bankalar tek tek açıkladı: İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

Emekli promosyonlarında yarış yeniden kızıştı. Bankalar, maaş müşterisi kazanmak için promosyon tutarlarını güncellemeye devam ediyor. Son açıklanan rakamlarla birlikte emekli promosyonu 32 bin TL’ye kadar çıktı. Peki, hangi banka en yüksek promosyonu veriyor, güncel promosyon miktarları ne kadar?