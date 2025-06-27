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EMEKLİ SSK, BAĞ-KUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: Temmuz 2025 emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?

EMEKLİ SSK, BAĞ-KUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: Temmuz 2025 emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?

15:1627/06/2025, Friday
Yeni Şafak
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Temmuz ayı yaklaşırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammına ilişkin beklentiler artıyor. Emekliler, 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyon verisiyle birlikte 2025 Temmuz dönemi için alacakları kesin zam oranını öğrenecek. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,09 olarak hesaplandı. Nihai oran ise Haziran ayı TÜFE verisiyle netleşecek. Peki, Temmuz 2025 emekli maaş zammı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında ne kadar zam alacak? Gözler 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. 5 aylık kesinleşmiş enflasyon farkı yüzde 15,09 olarak belirlenirken, son veriyle birlikte emeklilerin maaşlarına yansıyacak toplam artış oranı belli olacak. Milyonlarca kişi Temmuz 2025 zam oranını bekliyor.

KRİTİK TARİH 3 TEMMUZ!

SSK, Bağ-Kur emeklileri için kritik tarih 3 Temmuz! TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisinin ardından emeklilerin alacağı Temmuz maaş zam oranı kesinleşecek.

15,09 CEPTE!

Mayıs ayı enflasyonu 1,53 olarak açıklandı. Enflasyon Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart’ta yüzde 2,46, Nisan’da yüzde 3 olarak açıklanmıştı. Bu hesaplamalar doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hak ettiği zam oranı 15,09 oldu.

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ!

Merkez Bankası’nın mayıs ayında açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,77 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmişti. Buna göre hesaplama yapılırsa 2025 yılı ilk 6 ayında enflasyon %17,13 çıkacaktır. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak.

TEMMUZ MAAŞ ZAMMI TAHMİNLERİ

Haziran ayı enflasyonu 1,00 olarak açıklanırsa 6 aylık toplam enflasyon 16,24 olacak.

1,50 olarak açıklanırsa 6 aylık toplam enflasyon 16,82

2,00 olarak açıklanırsa 17,40

2,50 olarak açıklanırsa 6 aylık enflasyon 17,97 olacak. Bu da emeklinin alacağı nihai zam oranı olmuş olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira olarak ödeniyor. Haziran ayı enflasyonun eklenmesi ile nihai zam oranı belli olacak

Haziran ayı enflasyonu yüzde 1.00 olarak açıklanırsa emekliye zam oranı yüzde 16,24 olacaktır. Bu orana göre en düşük emekli aylığı artırılırsa tutar 16.818 TL olacaktır.

Haziran ayı enflasyonu yüzde 1.50 çıkarsa emekli aylıklarına zam oranı yüzde 16,81 olacaktır. En düşük emekli maaşı ise 16.901 TL olur. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Mayıs ayı anket sonuçlarına göre Haziran ayı enflasyonu 1,77 olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı 17,13 olacaktır. Bu orana göre zam yapılırsa en düşük emekli maaşı 16.947 TL'ye yükselecektir.

Haziran ayı enflasyonu yüzde 2.00 çıkarsa emekli zam oranı yüzde 17.40, en düşük emekli aylığı da 16.986 TL olur.

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