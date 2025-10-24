EMEKLİNİN 3 AYLIK KESİNLEŞEN ZAM ORANI: SSK, Bağ-Kur 2026 Ocak emekli maaş zammı yüzde kaç olacak? Taban maaş...

Emekli maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammına ilişkin çalışmalar sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte, 3 aylık kesinleşen enflasyon farkı yüzde 7,5 olarak belirlendi. Ekim, Kasım ve Aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin alacağı zam oranı netleşecek. İşte 2026 Ocak dönemi SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammına dair beklentiler ve tahminler…
Emeklilerin gözü Ocak 2026 maaş zammında! Eylül ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte 3 aylık fark yüzde 7,5 oldu. Geriye kalan üç ayın (Ekim, Kasım, Aralık) verileri merakla beklenirken, yıl sonu tahminlerine göre emekli maaşlarında uygulanacak artış oranı şimdiden konuşulmaya başlandı. İşte 2026 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı beklentileri…
3 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 7,5 OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) eylül ayı verilerini açıklamasıyla birlikte, 2025’in ikinci yarısına ait ilk üç aylık enflasyon farkı belli oldu. Temmuz, ağustos ve eylül dönemini kapsayan üç aylık süreçte enflasyon yüzde 7,5 olarak gerçekleşti. Nihai zam oranı ise kalan üç ayın (ekim, kasım ve aralık) enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek.
OCAK 2026 EMEKLİ ZAMMI İÇİN 3 FARKLI SENARYO
Yılın son çeyreğinde açıklanacak enflasyon oranlarına göre emekli maaşlarına yapılacak zam da değişecek.
Aylık enflasyonun %1,5 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, 6 aylık TÜFE oranı %12,42 olacak.
Aylık %2 enflasyon açıklanırsa, zam oranı %14,08’e yükselecek.
Aylık %2,5 seviyesinde bir artış yaşanırsa, emeklilerin alacağı zam %15,77 olacak.
Bu oranlar, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) kapsamındaki tüm emekliler için geçerli olacak.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE ZAM TAHMİNİ
Yıl sonu enflasyonuna ilişkin tahminler, Merkez Bankası ve ekonomi çevrelerinin projeksiyonlarında %28,5–%30 aralığında şekilleniyor.
Bu beklentiler dikkate alındığında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak 2026’da %10,14 ile %11,43 arasında bir zam yapılması öngörülüyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 2 SENARYO
Şu anda 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı, yıl sonu enflasyonuna göre iki farklı seviyeye çıkabilir:
%10,14 zam senaryosunda maaş 18.592 TL’ye yükselecek.
%11,43 zam senaryosunda ise en düşük maaş 18.810 TL olacak.
Bu oranlara refah payı eklenmesi halinde artışların daha da yükselebileceği, yeni taban maaşın 19 bin TL’nin üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor.