EMEKLİNİN 3 AYLIK KESİNLEŞEN ZAM ORANI: SSK, Bağ-Kur 2026 Ocak emekli maaş zammı yüzde kaç olacak? Taban maaş...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 2 SENARYO

Şu anda 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı, yıl sonu enflasyonuna göre iki farklı seviyeye çıkabilir:

%10,14 zam senaryosunda maaş 18.592 TL’ye yükselecek.

%11,43 zam senaryosunda ise en düşük maaş 18.810 TL olacak.

Bu oranlara refah payı eklenmesi halinde artışların daha da yükselebileceği, yeni taban maaşın 19 bin TL’nin üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor.