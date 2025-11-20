EMEKLİNİN PROMOSYONU ARTIŞA GEÇTİ: En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?

Promosyon Şartları Bankadan Bankaya Değişiyor

Bankalar, promosyon tutarlarını artırmak için çeşitli ek koşullar sunuyor. Otomatik fatura ödeme talimatı verme, kredi kartıyla harcama yapma, ihtiyaç kredisi kullanma ve emekli yakını getirme gibi kriterler birçok kampanyada öne çıkıyor. Bazı bankalar yalnızca maaş taşıma işlemi yapanlara yüksek ödeme sunarken, bazıları mevcut müşterilerin taahhüt yenilemeleri durumunda da avantaj sağlıyor. Bu nedenle emeklilerin kampanya koşullarını dikkatlice incelemesi önem taşıyor. Aynı bankada promosyonunu güncellemek isteyen emekliler, mobil bankacılık veya şubeler üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Bu durumda ya kalan taahhüt tutarı düşülüyor ya da iadeyle yeni promosyon hesaplanıyor. Banka değiştirmek isteyenler ise mevcut bankaya kalan taahhüt süresine göre hesaplanan iade tutarını ödüyor. Örneğin; 24 ay önce 12 bin TL promosyon alan bir emekli, kalan 12 ay için 4 bin TL iade ederek maaşını yeni bankaya taşıyabiliyor.