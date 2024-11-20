EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Emekli promosyonu veren bankalar emekliler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Bankalar ise gösterilen bu talebe karşılık olarak banka promosyonu rakamlarını ve tarihlerini güncelleyerek rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Tavan rakamın 24 bin lira olarak açıklandığı emekli promosyon kampanyaları kasım ayında da devam ediyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank'ın da içerisinde olduğu 12 banka için aratmalar da arttı. İşte bankaların sunduğu emekli promosyonu için merak edilen detaylar...