Emekliye Ek Kazançta Kasım Fırtınası Esti: Bankalar tek tek güncelledi! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...

Taahhüt Yenileyen veya Banka Değiştiren Emeklilere Kolaylık

Aynı bankada promosyonunu güncellemek isteyen emekliler, mobil bankacılık veya şubeler üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Bu durumda ya kalan taahhüt tutarı düşülüyor ya da iadeyle yeni promosyon hesaplanıyor..

Banka değiştirmek isteyenler ise mevcut bankaya kalan taahhüt süresine göre hesaplanan iade tutarını ödüyor. Örneğin; 24 ay önce 12 bin TL promosyon alan bir emekli, kalan 12 ay için 4 bin TL iade ederek maaşını yeni bankaya taşıyabiliyor.