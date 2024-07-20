Emekli maaşlarına yapılan %24,73'lük zam ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlendi. Zamlı maaşlar bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı. Hazine destekli taban maaş düzenlemesinin ardından oluşan maaş farkları ise ayrıca ödenecek. Memur emeklileri ay başında zam yapılmadan maaşlarını aldı, ancak maaş farkları ay sonunda hesaplarına yatacak. Peki, kim ne kadar maaş alacak?

1 / 14 Temmuz-Ocak dönemi için en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlendi. Emekli maaşlarına yapılacak zam düzenlemesi için Meclis'te süreç başlatıldı. Yasal düzenlemelerin tamamlanmasının ardından, SGK maaş farklarını ödemeye başlayacak. Taban maaş düzenlemesinin bütçeye 6 aylık maliyetinin 33 milyar 200 milyon TL olduğu hesaplandı. Ayrıca, SSK emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri de başladı. Peki emekli ve memur refah payı ödemeleri ne zaman?

2 / 14 Vergi paketinde yer alan ve en düşük emekli aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören düzenleme maddesi, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda oy çokluğuyla kabul edildi.

3 / 14 EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 12 BİN 500 LİRAYA YÜKSELTİLECEK En düşük emekli aylığı düzenlemesiyle 3,7 milyon kişinin aylıkları yükseltilecek. Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkacak.

4 / 14 MAAŞ FARKLARI AĞUSTOS AYINDA ÖDENECEK En düşük emekli maaşı alanlara 12 bin 500 liralık maaş Ağustos ayında ödenecek. Ayrıca Temmuz ayı için de 2 bin 500 liralık fark ödemesi yapılacak. Söz konusu artışın bütçeye maliyeti ise 33,2 milyar lira olacak.

5 / 14 SSK VE BAĞ-KUR'LUNUN MAAŞ FARKI OLUŞTU SSK'lılar her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise 25-28'inde emekli maaşı ödemesini alıyor. SSK'lılar yüzde 24,73'lük zamlı maaşlarını almaya başladı. En düşük emekli maaşı düzenlemesi henüz yasalaşmadığından buradan oluşan maaş farkları emekliye daha sonra ödenecek.

6 / 14 SSK, Bağ-Kur emekli maaş farklarının Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından Ağustos ayı başında ödenmesi bekleniyor.

7 / 14 HESABA YATACAK EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR? Türkiye'de 16 milyon emekli bulunuyor. Emekliler her yıl 6 ayda bir olmak üzere zam alıyor.

8 / 14 Ocak döneminde yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 zam alan emekliler temmuz döneminde 6 aylık enflasyon rakamları kadar yüzde 24,73 zam aldı.

9 / 14 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise kök maaş ve taban maaş uygulaması var. Artışlar kök maaşlara yapılıyor. Ardından yüzde 4 ek ödeme yapılıyor.

10 / 14 Yine de maaşlar taban maaşın altında kalırsa hazine desteği ile 'Kanunda belirlenen en düşük emekli maaşı'na tamamlanıyor.

11 / 14 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? Emekliler maaşlarını peşin aldıkları için temmuz ayında ödenecek aylıklar zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Ek düzenleme ödeme günlerine yetişmeyeceği için Ocak ayında olduğu gibi maaş farkları daha sonra hesaplara aktarılacak.

12 / 14 KİM NE KADAR ALACAK? 12 bin 500 en düşük emekli maaşı nedeniyle emeklilerin alacağı maaş farkları netleşti.

13 / 14 MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK? Memur emeklisi her ayın 1-5'i arasında emekli maaşı ödemesi alıyor. Ay başında zamlar belli olmadan önce emekli maaşı ödemesi yapıldığından memur emeklisi maaş farklarını ayrıca alacak.