Emekliye Temmuz'da 15.196 maaş hesabı çıktı: Ocak enflasyonu ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2025 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Temmuz Zammını Bekliyor

Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zam sonrası gözler Temmuz 2025'te uygulanacak yeni artış oranına çevrildi. Özellikle 14.469 TL ve üzeri maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayında maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyor.