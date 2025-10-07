Emekliye yeni zam formülü açıklandı: Taban maaşı 16.881 TL SSK, BAĞ-KUR’luya Ocak maaşı hesaplandı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 Ocak zammı büyük ölçüde netleşti. Temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte üç aylık fark belli oldu. Yılın kalan aylarında gelecek rakamlarla birlikte emekli zammının yüzde 10 ila 13 arasında olması bekleniyor.
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni yıl maaş hesabı başladı. TÜİK’in açıkladığı eylül ayı verileriyle birlikte üç aylık enflasyon farkı netleşti. Yıl sonu tahminlerine göre ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 10-13 aralığında zam yapılması öngörülüyor. Bu oranlarla en düşük maaşın 18 bin TL seviyesini aşması bekleniyor.
EMEKLİYE YÜZDE 10.14-13.08 ARASI ZAM BEKLENTİSİ
Emekli maaş zammına ilişkin yıl sonu senaryoları netleşmeye başladı. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmininin üst bandı yüzde 29 olurken, bu orana göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı %10.56 seviyesinde olacak. Orta Vadeli Program’da (OVP) 2025 yılı sonu enflasyonu %28.5 olarak öngörülürken, bu senaryoda emekli zammı %10.14 olacak.
Merkez Bankası’nın eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyonu %29.86 olarak tahmin edildi. Bu senaryoya göre emekli zammı %11.3 düzeyinde kalacak. Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi’ne göre ise 2025 yıl sonu enflasyonu %31.94, zam oranı ise %13.08 olarak hesaplandı.
EN DÜŞÜK MAAŞ 19 BİN TL’Yİ AŞACAK
En düşük emekli maaşı şu anda 16.881 TL seviyesinde. Yıl sonu tahminlerine göre bu tutar 18 bin TL’nin üzerine çıkacak.
%10.14 zamla: 18.592 TL
%10.56 zamla: 18.663 TL
%11.3 zamla: 18.788 TL
%13.08 zamla: 19.089 TL
Kesin oranlar, TÜİK’in Aralık ayı enflasyon verisini açıklamasının ardından 3 Ocak 2026’da netleşecek.
MEMURLARA YÜZDE 13.26 ZAM VE 1.000 TL SEYYANEN ARTIŞ
Memur maaşları toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile belirleniyor. 2026 Ocak döneminde memurlara %11’lik sözleşme zammına ek olarak 3 aylık enflasyon farkı dahil edildiğinde toplam artış %13.26 seviyesine ulaştı.
Bunun yanı sıra memur ve memur emeklilerine 1.000 TL seyyanen zam verilmesi planlanıyor. Bu durumda:
En düşük memur maaşı 58.392 TL’ye,
En düşük memur emekli maaşı ise 26.764 TL’ye çıkacak.
Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla oranların daha da yükselmesi bekleniyor.
SGK’NIN GELİR-GİDER DENGESİ GÜÇLENDİ
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, kurumun gelirlerinin giderleri karşılama oranı 2002’de %71.54 iken 2024’te %99.74’e yükseldi. 2025 sonunda bu oranın %99.30 olması bekleniyor.
SGK açığının GSYH’ye oranı ise 2002’de %2.19 iken, 2024’te %0.02 seviyesine kadar geriledi. Emekli aylıklarının GSYH içindeki payı 2002’de %4.60 iken 2024’te %5.98’e, 2025 sonunda ise %6.09’a çıkacağı öngörülüyor. Merkezi yönetim bütçesinde emekli maaşlarının payı da yıllar içinde arttı. 2002’de %13.95 olan oran, 2024’te %24.75’e yükselirken, 2025 sonunda %25.82 seviyesine ulaşması bekleniyor.