SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki zamların ödeme tarihleri, en düşük emekli maaşına yapılan artışla birlikte gündemde yer aldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılacağını duyurdu. En düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Peki emekli ve memur maaş farkları ne zaman ödenecek? 14 günlük maaş farkı...

1 / 12 "Emekli maaş farkı ne zaman ödenecek 2024? 14 günlük maaş farkı ayın kaçında yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vergi paketinde yer alan ve en düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmesini içeren düzenleme maddesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda oy çokluğuyla onaylandı.

2 / 12 Vergi paketinde yer alan ve en düşük emekli aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören düzenleme maddesi, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda oy çokluğuyla kabul edildi.

3 / 12 EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 12 BİN 500 LİRAYA YÜKSELTİLECEK En düşük emekli aylığı düzenlemesiyle 3,7 milyon kişinin aylıkları yükseltilecek. Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkacak.

4 / 12 MAAŞ FARKLARI AĞUSTOS AYINDA ÖDENECEK En düşük emekli maaşı alanlara 12 bin 500 liralık maaş Ağustos ayında ödenecek. Ayrıca Temmuz ayı için de 2 bin 500 liralık fark ödemesi yapılacak. Söz konusu artışın bütçeye maliyeti ise 33,2 milyar lira olacak.

5 / 12 SSK 4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ Bununla beraber 4A, 4B, 4C aylıkları tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara aktarılıyor. SSK, BAĞ-KUR emekli aylığı ödeme takvimi şu şekilde; Tahsis numarasına göre 4A,4B,4C emekli maaşı ayın kaçında verilecek Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

6 / 12 Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

7 / 12 4B BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TARİHLERİ Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde, Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

8 / 12 KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM ORANI YÜZDE 2,25 OLARAK BELİRLENİYOR Teklifle, ulusal güvenlik kuruluşlarının ithal edeceği bazı malların yurt içi teslimi ve ithalatında oluşan ÖTV uygulaması farklılıkları gideriliyor.

9 / 12 Bazı tütün mamullerinden alınan asgari maktu vergi tutarının "yüzde 20'sine kadar" olan sınırlama kaldırılacak; birim ambalajda bulunan mamul için alınacak asgari maktu vergi tutarı kadar maktu vergi alınabilecek.

10 / 12 Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı yüzde 2,25 olarak belirleniyor; bu oranı yüzde 1,5'e kadar indirmeye, yüzde 2,5'e kadar artırmaya Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

11 / 12 Düzenlemeyle, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltiliyor.