Emlak Konut'un orta gelir grubuna yönelik hazırladığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nda başvurular başladı. Yaklaşık 4 bin 500 bağımsız bölümün satışa sunulacağı kampanyaya, 23 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek. Üç farklı model seçeceği sunulan kampanyada birinci modelde aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunulmakta. Vatandaşlar 1+1'den 5+1'e kadar farklı daire seçeneklerinden faydalanabiliyor. Bu sene teslim edilecek projeler de var. Peki Emlak Konutları ne zaman teslim edilecek? İşte Projeler ve teslim tarihleri.
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Emlak Konut'un orta gelir grubuna yönelik hazırladığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın detaylarını açıkladı. Ödeme planı için 3 ayrı model sunulacak. Birinci modele göre, Emlak Katılım Bankası aracılığıyla leasing yöntemi kullanılarak 120 aya kadar kredilendirme imkanı sağlanacak.
Emlak Konut kampanyası ikinci modelin şartları nedir?
İkinci modele göre, 1 yıl taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak. 13. aydan itibaren taksit ödemeleriniz başlayacak ya da 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar vadelendirme koşuluyla Emlak Konut'a borçlanma yoluyla konut alınabilecek.
Emlak Konut kampanyası üçüncü modelin şartları nedir?
Üçüncü modele göre ise peşinatsız, azalan taksitli satış yapılacak. Bu koşulda peşinat ödemeden direkt taksitlere başlanacak ve taksit tutarları her ay azalarak devam edecek. Bu koşulda 60 aya kadar vadelendirmede 0,99 vade farkı uygulanacak. Peki Emlak Konut kampanyası konutların teslim tarihleri açıklandı: İşte projeler ve teslim tarihleri.
Emlak Konut kampanyası konutlar ne zaman teslim edilecek?
Başvuruların başladığını açıklayan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, şöyle devam etti: "En düşük fiyatlı daire İstanbul'da Arnavutköy projesinde. Hem Avrupa Yakası'nda hem Anadolu Yakası'nda çok farklı projelerde dairelerimiz mevcut. Bu sene teslim edeceğimiz projeler de var. Yeni başlayıp 3 yıl içinde teslim edeceğimiz projeler olduğu gibi, 4-5 ay içinde teslim edilecek projelerimiz de var."
Yılmaz, faiz indirimlerinin de kampanyaya katkı sağlayacağını vurgulayarak, şu anki mevcut durumu dikkate alarak bir kampanya hazırladıklarını, önümüzdeki dönemde yeni gelişmelere göre farklı kampanyalar sunmayı planladıklarını kaydetti.
Ödemelerin gecikmesi durumunda sözleşmede cezai şartlar bulunduğunu aktaran Yılmaz, "Emlak Konut borçlanmalı sistemde gecikmeler Emlak Konut tarafından takip edilecek. Leasing modelinde ise gecikmeler Emlak Katılım Bankası tarafından takip edilecek." bilgisini verdi.
Emlak Konutları ne zaman bitecek?
Yılmaz, devam eden ve yakın zamanda teslim edilecek projelere ilişkin de bilgi vererek, şöyle konuştu: "Şu anda Fikirtepe Projesi'nde teslime hazır dairelerimiz var. Batı Yakası Projesi'nin bir kısmı teslim edilebilir durumda. Yeni Levent Projesi kısa süre içinde teslim edilecek. Balıkesir'de 2-3 ay içinde teslim edilebilecek projelerimiz var. İzmir'de ise Alsancak Projemizde teslimler başladı. Çağrı merkezlerinden vatandaşlarımız çok daha detaylı bilgi alabilirler."
Şu an yalnızca Emlak Katılım Bankası ile çalıştıklarını belirten Yılmaz, özel bankalarla görüşmelerinin sürdüğünü dile getirdi. Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, aynı aileden kaç kişinin başvuracağı konusunda bir sınır olmadığını aktararak, "Emlak Konut projesinde böyle bir kısıtlama yok. Dinamik bir süreç yönetiyoruz. Önümüzdeki süreçte aldığımız yeni arsalarla birlikte projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Sektörün hareketleneceğine inanıyoruz. Türkiye genelinde konut ihtiyacının arttığını görüyoruz ve bu doğrultuda üretmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Emlak Konut Kampanyası hangi projeleri kapsıyor?
Kazançlı Yatırım Kampanyası'nda İstanbul'da; Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Barbaros 48, BatıYakası, Ebruli Kayaşehir, Göktürk Kemerler Evleri, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Kuzey Adalar, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, NezihPark Bahçekent, NidaPark İstinye, Odak İstanbul, Senfoni Etiler, Park Yaşam Çınarköy, Tual Asya, Tual Gölyaka, Vadi Panorama ve Yeni Levent yer alıyor.
Balıkesir'de Balıkesir Emlak Konutları, Antalya'da Park Yaşam Antalya projeleri, İzmir'de ise All Sancak ve Evora İzmir projeleri bulunuyor.