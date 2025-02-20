Emlak Konut kampanyası konutlar ne zaman teslim edilecek?

Başvuruların başladığını açıklayan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, şöyle devam etti: "En düşük fiyatlı daire İstanbul'da Arnavutköy projesinde. Hem Avrupa Yakası'nda hem Anadolu Yakası'nda çok farklı projelerde dairelerimiz mevcut. Bu sene teslim edeceğimiz projeler de var. Yeni başlayıp 3 yıl içinde teslim edeceğimiz projeler olduğu gibi, 4-5 ay içinde teslim edilecek projelerimiz de var."