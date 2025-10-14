Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli nedir?

“Yeni Yuvam Modeli”, Emlak Konut tarafından geliştirilen yenilikçi bir finansman yöntemidir. Bu model; faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz, çekilişsiz ve kurasız olarak 60 ay taksit avantajı sunar. Emlak Konut, Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı Sistemi ile vatandaşların hayal ettikleri eve kolayca sahip olmalarını sağlar.





Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli nasıl işliyor?

Vatandaşlar, Emlak Konut’a başvurarak almak istedikleri konutu seçiyor. Konut bedelinin yarısı için peşinat olmadan faizsiz borçlanma imkânı sunuluyor. Kalan tutar ise Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı Kurumu tarafından faizsiz finansman desteğiyle karşılanıyor. Böylece katılımcılar, Emlak Konut’un “Yeni Yuvam Modeli” kapsamındaki projelerinden, teslimat süresi beklemeden ev sahibi olabiliyor.