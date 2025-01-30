Her yıl iki taksit ya da tek seferde yapılabilen emlak vergisi ödemelerinde son tarih yaklaştı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet sitesinde yer alan takvimde tapu sahiplerinin gecikme zammından etkilenmemeleri için vergi ödeme dönemleri paylaşıldı. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden online olarak ya da belediyelere bireysel olarak başvurarak ödenebilen emlak vergileri e-belediye emlak vergisi ödeme ve sorgulama ekranından da yapılabiliyor. Peki 2025 yılı emlak vergisi ilk taksit son günü ne zaman?
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet sitesinde yer alan 2025 yılı vergi ödeme takvimine göre, emlak vergilerinin ödeme dönemleri açıklandı. Tapu sahibi vatandaşlar da konutlara ait çevre temizlik vergisini su faturalarıyla birlikte öderken, iş yeri ve diğer binalara ait çevre temizlik vergileri bağlı olunan belediyelere ödenmesi gerekiyor. Peki emlak vergisi ödemeleri nasıl yapılır? 1. taksit ödemesinde son gün ne zaman?
EMLAK VERGİSİ 1. TAKSİT ÖDEMESİ SON GÜNÜ NE ZAMAN?
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet adresi gib.gov.tr'de yayımlanan 2025 Vergi Takvimi'ne göre, Emlak ve çevre temizlik vergileri 1. taksit ödemeleri 31 Mayıs 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Ödemelerin gecikmesi durumunda gecikme zamları uygulanabilecek.
Emlak vergisi 1. taksit ödemeleri: 1 Mart-31 Mayıs 2025 döneminde ödenebilecek.
Her sene 2 taksit olarak ödenebilen emlak vergilerinde 2. taksit ödemesi ise 1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.
EMLAK VERGİSİ NEYE GÖRE HESAPLANIR?
Emlak vergileri; takdir komisyonları tarafından 4 yılda bir tespit edilen ve sonraki yılar için yeniden değerleme oranlarına göre yükseltilen emlak vergisi asgari rayiç değerleri üzerinden hesaplanır. (Binalarda ayrıca bina maliyetleri de hesaba katılır). Emlak vergisi taşınmazın emlak vergi değerinin arsalar için %0,6’sı, araziler için %0,2’si, meskenler için %0,2 ve işyerleri için %0,4’ dür.
Emlak Vergisini indirimli ödeme koşulları var mıdır? Varsa koşulları nelerdir?
Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması durumunda emlak vergilerini 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 8. maddesine göre indirimli olarak ödeyebilmektedirler. İndirimli verginin uygulanabilmesi için mükellefin indirim ile ilgili müracaat formunu doldurmaları gerekmektedir.
Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Nedir?
Mükellefler veya vergi sorumluları adına düzenlenmiş olan vergi ziyaı cezası,
usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında belli bir oranda indirim yapılmak
suretiyle kalan tutarın ödenmesine imkan sağlayan bir kolaylıktır.
2. İndirim Uygulaması Kapsamına Hangi Cezalar Girmektedir?
İndirim uygulamasının kapsamına;
• Vergi ziyaı cezası,
• Usulsüzlük cezası,
• Özel usulsüzlük cezası, (Vergi Usul Kanununun 153/A maddesinin üçüncü
ve müteakip fıkraları uyarınca istenilen teminatın süresinde verilmemesi
veya tamamlanmaması nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezaları hariç)
girmektedir.
İndirim Uygulamasından Kimler Yararlanabilir?
Cezalarda indirim uygulamasından, mükellef veya vergi sorumlusu olan ceza
muhatapları yararlanabilir.
Cezalarda İndirim Uygulamasından Yararlanmanın Şartları Nelerdir?
Cezalarda indirim uygulamasından:
• İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine
başvurulması,
• İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkının ve
indirimden kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının
vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat gösterilerek
vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi,
• İhbarnamenin dava konusu yapılmamış olması,
şartıyla yararlanılabilir.
Cezalarda İndirim Oranları Nedir?
• Vergi ziyaı,
• Usulsüzlük,
• Özel usulsüzlük,
cezalarının yarısı (%50) indirilir.