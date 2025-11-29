EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞİYOR: Taban maaş ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine farklı zam tablosu

3 Aralık’ta açıklanacak enflasyon verisi, yılın son maaş zamları için belirleyici olacak. Resmî tahminler ve ekonomist hesaplamaları ışığında Ocak zammına dair çerçeve netleşirken, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için olası artış oranları gündemin ilk sırasına yerleşti. Peki 2025’e girerken maaşlar ne kadar yükselecek?
Yılın son enflasyon verisinin 3 Aralık’ta açıklanacak olmasıyla birlikte, Ocak zammı için geri sayım hızlandı. Ekonomistler, mevcut gerçekleşmeler ve resmi beklentiler üzerinden SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alabileceği zam aralıklarını değerlendirmeye başladı. Peki 2025 zam senaryoları nasıl şekilleniyor?
GÖZLER 6 AYLIK ENFLASYONDA: OCAK ZAMMI İÇİN KRİTİK HAFTA
Kasım ayına ait enflasyon verisi 3 Aralık’ta açıklanacak. Bu veriyle birlikte 5 aylık enflasyon kesinleşecek, ardından 3 Ocak’ta duyurulacak yılın son TÜFE rakamı, memur ve emeklilere yapılacak Ocak zammını netleştirecek. Yıl sonuna yaklaşılırken zam hesapları da hızlandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN BEKLENTİ ARTIYOR
Ekonomistler, kasım verilerinin belirleyici olacağını ancak asıl tablonun ocak ayındaki nihai açıklamayla netleşeceğini belirtiyor. Uzmanlara göre 4 aylık yüzde 10,25’lik enflasyon artık kesinleşmiş durumda. Kasım ayı verisinin açıklanmasıyla 5 aylık TÜFE tablosu tamamlanacak, ardından ocak ayında çıkacak rakamların çerçevesi şekillenecek.
MEMUR, SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE FARKLI ZAM FORMÜLÜ
Piyasa beklentilerine göre Merkez Bankası’nın yıl sonu için açıkladığı %31–%33 enflasyon aralığının gerçekleşme ihtimali güçleniyor. Farklı kurumların tahminleri de bu aralığa işaret ediyor.
Bu tahmin üzerinden yapılan hesaplamaya göre:
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı: Yaklaşık %13–15
Memur ve memur emeklilerinin artışı: Toplu sözleşme (%11) + enflasyon farkı = %20,5
Uzmanlar, 6 aylık TÜFE’nin %14 seviyesinde oluşmasının güçlü ihtimal olduğunu, refah payı eklenmezse SSK ve Bağ-Kur emeklisinin bu oranda zam alacağını ifade ediyor.
SEYYANEN ARTIŞ MASADA
Ekonomi yorumcuları, memur ve memur emeklileri için toplu sözleşmeden kaynaklanan 1.000 TL’lik seyyanen artışın ocak ayında maaşlara ekleneceğini belirtiyor.
Emekliler arasında oluşan 6–6,5 puanlık farkın daha önce olduğu gibi bu dönem de kapatılabileceği vurgulanıyor. Böyle bir kararda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı da %20 bandına yükselebilir.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN TL’YE YAKLAŞACAK
Mevcut en düşük emekli aylığı olan 16.881 TL, 4 aylık enflasyon etkisiyle 18.611 TL’ye çıkarılmıştı.
6 aylık enflasyon oranı dikkate alındığında bu tutarın 20.000 TL seviyesine yaklaşacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, “Bu rakamın altında kalan tüm maaşlar tamamlanacak” değerlendirmesinde bulunuyor.