EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞİYOR: Taban maaş ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine farklı zam tablosu

MEMUR, SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE FARKLI ZAM FORMÜLÜ

Piyasa beklentilerine göre Merkez Bankası’nın yıl sonu için açıkladığı %31–%33 enflasyon aralığının gerçekleşme ihtimali güçleniyor. Farklı kurumların tahminleri de bu aralığa işaret ediyor.

Bu tahmin üzerinden yapılan hesaplamaya göre:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı: Yaklaşık %13–15

Memur ve memur emeklilerinin artışı: Toplu sözleşme (%11) + enflasyon farkı = %20,5

Uzmanlar, 6 aylık TÜFE’nin %14 seviyesinde oluşmasının güçlü ihtimal olduğunu, refah payı eklenmezse SSK ve Bağ-Kur emeklisinin bu oranda zam alacağını ifade ediyor.