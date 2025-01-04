EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Açıklama geldi: En düşük emekli maaşı artacak mı, ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin uzun süredir beklediği 2025 yılı Ocak zammı oranları netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon oranı yıllık %44,38 olarak duyuruldu. Buna göre, 6 aylık enflasyon farkına göre emekli maaşlarına zam yapıldı. Ocak ayındaki emekli maaş artışı, Temmuz-Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon farkına dayanarak hesaplandı. Peki en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte, 2024 yılının son 6 aylık enflasyon farkı netleşti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, yıllık enflasyon %44,38, aylık enflasyon ise %1,03 arttı. Bu veriler ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2025 yılı Ocak zammı belirlendi. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplandı. Bu zam oranı, emeklilerin maaşlarında belirgin bir artışa neden olacak.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı. SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.74 oranında zam yapıldı.
ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA GEÇECEK
Açıklanan zam oranlarıyla birlikte maaş alacak olan memur ve emekliler yeni maaşlarını hesaplarında bu ay görecekler.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK, ZAMLANACAK MI?
En düşük emekli maaşı yasal düzenleme gereğince 12 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Olası bir yasal düzenleme sonrasında en düşük emekli maaşı zamlanmış olacak. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan " Ocak ayında, enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının arttırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim" dedi.
"OCAK AYI İÇİNDE GERÇEKLEŞECEKTİR"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "(En düşük emekli maaşı) Bu konuda bir çalışma yapacağız. Burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek, ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum" dedi.
Emekli maaşlarında yapılacak artışa ilişkin görüşleri sorulan Yılmaz, asgari ücret oranıyla emekliye artış oranının mukayese edilmesinin doğru olmayacağını söyledi.
Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:
"Birisi bir yıllık süreçle ilgili bir artış, diğeri 6 aylık. Emekli ve memur artışı 6 aylık yapılıyor. Temmuzda tekrar bu artışlar yenilenecek. Burada da kural belli. Biliyorsunuz burada gerçekleşen enflasyon ve toplu sözleşme var, yani burada kural bazlı bir şey var. Burada asıl kural bazlı olmayan konu en düşük emekli aylığı. En düşük emekli aylığı bugün geldiğimiz noktada 12 bin 500 liraya çıkmış durumda. Kök ücretleri daha düşük olan, oldukça önemli sayıda emeklimiz bundan istifade ediyor. Kök ücretinden daha yüksek bir emekli ücreti almış oluyor. Yani primiyle bağlantılı kök ücretinden daha yüksek bir emekli maaşı almış oluyor. Bunu kanunla ancak değiştirebiliyorsunuz. Bu normal sistemden gelen bir şey olmadığı için, kanunla gelen bir yapı olduğundan ancak kanunla düzenlenerek yine sağlanabilir."
Cevdet Yılmaz, bu konuda bir çalışma yapacaklarının altını çizerek, " Yani burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Nihai çalışma tamamlandıktan sonra grubumuzla kanun çalışmasını gündeme taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum." dedi.
GÖZLER MECLİS'TE
En düşük emekli maaş zammı ile ilgili gelen açıklamalar sonrası gözler Meclis'e çevrildi. Olası bir düzenleme durumunda yaşanacak gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. En düşük emekli maaşı hali hazırda 12 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Kök maaşa gelen enflasyon farkı oranındaki zammın ardından zamlı maaşı 12 bin 500 lira altında kalan emekliler 12 bin 500 lira emekli maaşı alacaklar. Ancak kesin olmamakla birlikte Ocak ayı başında kök maaş zammının hemen ardından en düşük emekli maaşına da yasal düzenlemeyle zam getirilmesi bekleniyor.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
Emekli maaş zammı hesaplaması kök maaş üzerinden yapılır. Tahmini olarak yüzde 15 dolayında enflasyon farkı geleceği düşünüldüğünde emekli kök maaşınızın yüze 15 fazlası Ocak ayından itibaren maaşınıza zam olarak yansıyacaktır. Bu oranın 12 bin 500 liranın altında kalması halinde ise maaşınız yasal düzenleme gereğince en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 lira kalmaya devam edecektir.
EMEKLİ KÖK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
12 bin 500 lira en düşük emekli maaşı alanlar kök maaşı bulmak için farklı yöntemleri kullanması gerekiyor. SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.
Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 12 bin 500 bin liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.
Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.
Emekli kök aylığı, aylık tutar ve ek ödeme tutarı ile beraber hesaplanır.
Emekli Kök Maaş = Aylık Tutar + Ek Ödeme Tutarı
Emekli aylık toplam tutar ise; emekli kök aylığı hazine desteği (5510 Ek 19) ve kesintiler çıkarılarak hesaplanmaktadır.
Toplam Emekli Maaşı = (Emekli Kök Maaş + 5510 EK 19 Hazine Desteği) – Kesintiler
Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan bu formül, emekli olacak kişinin kazancını dikkate alarak toplam emekli maaşını belirlemektedir.