En düşük emekli maaşında 2026 sürprizi: Yeni yıl zam beklentisi artıyor

2026 Ocak zammı nasıl hesaplanacak?





Emeklilerin maaşları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında açıklanan 6 aylık enflasyon farkına göre artırılıyor.





2025’in ilk dört ayında kesinleşen enflasyon oranı şimdiden %10,25 seviyesinde. Kasım ve Aralık verileri açıklandığında 6 aylık fark netleşecek. Bu nedenle Ocak 2026 zammı hem 6 aylık enflasyon farkına hem de olası “refah payı” kararına bağlı olacak.