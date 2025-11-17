En düşük emekli maaşında 2026 sürprizi: Yeni yıl zam beklentisi artıyor

Merkez Bankası’nın 2025 yılı enflasyon tahminini yukarı çekmesi, Ocak 2026 emekli zammına dair beklentileri artırdı. Milyonlarca emekli, güncellenen enflasyon öngörülerinin taban aylığa nasıl yansıyacağını merak ediyor. Yeni yılla birlikte açıklanacak 6 aylık enflasyon farkı, en düşük emekli maaşının seyrini belirleyecek.
Merkez Bankası’nın 2025 yılı için enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize etmesi, milyonlarca emeklinin zam hesaplarını yeniden gündeme taşıdı. 2026 Ocak zammına esas olacak 6 aylık enflasyon farkı henüz kesinleşmezken, mevcut tahminler en düşük emekli maaşının 18.900 TL ile 19.300 TL aralığına çıkabileceğini gösteriyor.
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı son Enflasyon Raporu, 2025 yılı için beklentilerin yukarı yönlü değiştiğini ortaya koydu. Yıl sonu enflasyonu daha önce yüzde 25–29 aralığında öngörülürken, yeni raporda bu tahmin yüzde 31–33 bandına çıkarıldı.
Bu revizyon, Ocak 2026 döneminde emekli aylıklarına yapılacak zammın da artabileceği anlamına geliyor.
2026 Ocak zammı nasıl hesaplanacak?
Emeklilerin maaşları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında açıklanan 6 aylık enflasyon farkına göre artırılıyor.
2025’in ilk dört ayında kesinleşen enflasyon oranı şimdiden %10,25 seviyesinde. Kasım ve Aralık verileri açıklandığında 6 aylık fark netleşecek. Bu nedenle Ocak 2026 zammı hem 6 aylık enflasyon farkına hem de olası “refah payı” kararına bağlı olacak.
En düşük emekli maaşı için üç farklı tahmin
Şu anda en düşük emekli aylığı Temmuz zammı sonrası 16.681 TL seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası’nın yeni enflasyon tahminleri baz alınarak yapılan senaryolara göre:
Yıllık enflasyon %31 olursa:
En düşük emekli maaşı 18.900 TL seviyesine yükselebilir.
Yıllık enflasyon %32 olursa:
En düşük emekli aylığı 18.872 TL - 19.000 TL bandına çıkabilir.
Yıllık enflasyon %33 olursa:
Ocak 2026’da en düşük maaşın 19.000 TL - 19.200 TL aralığına yükselmesi bekleniyor.
Bu rakamlar yalnızca tahmine dayalı olup, resmi açıklama Aralık enflasyonunun duyurulmasının ardından yapılacak.
Örnek zam hesaplamaları
Yeni enflasyon tahminleri üzerinden bazı örnek artışlar şöyle:
19.000 TL maaş alan bir emekli, %14 zamla 21.660 TL alacak.
20.000 TL maaş alan bir emeklinin maaşı 22.800 TL olacak.
25.000 TL maaş alan bir emekli, %15’lik artışla 28.750 TL maaş alacak.
Refah payı masada mı?
Hükümetin zaman zaman uygulamaya aldığı “refah payı” düzenlemesinin Ocak 2026 dönemi için yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor. Böyle bir adım atılması durumunda, en düşük emekli aylığı yukarıdaki tahminlerin de üzerine çıkabilir.