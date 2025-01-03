Ocak ayında enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte yeni maaşlar da netleşecek. 2025 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen engelli aylıklarında ne kadar artış olacağı merak kazandı. Peki, 2025 engelli maaşı ne kadar? Yüzde 40-69 engeli olanlar ne kadar alacak, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlar ne kadar alacak? Yeni engelli aylığı kaç TL oldu, ne kadar zam geldi? İşte ayrıntılar...

1 /4 Milyonlarca çalışanın ve emeklinin beklediği yeni yıl memur zammı tablosu 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla görüldü. Hak sahipleri ocak ayından sonraki ayda zamlı evde bakım maaşlarını hesaplarından çekebilecekler. Peki, 2025 engelli maaşı tutarı belli oldu mu?



2 /4 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2025?

Yüzde 40-69 engeli olan bireylerin aldığı aylık, 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya çıkacak. Yüzde 70 ve üzeri engeli olanlar için ise aylık 5 bin 7 liradan 5 bin 584 liraya yükselecek. Engelli aylığından faydalanmak için hane içindeki kişi başı gelir, yeni asgari ücrete göre 7 bin 368 liradan az olmalı.





3 /4 ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyatlarında aylık bazda %1,03 oranında bir artış gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %44,38 olarak tespit edildi. Açıklanan verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyondaki düşüş sürecek. Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşme ile 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

