Hava nasıl olacak?

Erzurum’da parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Artvin, Batman çevreleri ile Siirt'in kuzeyi VE Trabzon iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.