Erzurum’da akşam saatlerinde başlayan yağmur gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında kent merkezini de beyaza bürüdü. Mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte öğrenciler kar tatili olacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji kuvvetli sağanak, don ve yer yer kar yağışı beklentisi nedeniyle Erzurum için uyarıda bulundu. Peki Erzurum’da okullar tatil mi? 14 Ekim Salı Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?
Erzurum’da okullar tatil mi?
Meteoroloji kuvvetli sağanak, don ve yer yer kar yağışı beklentisi nedeniyle şu iller için uyarı yaptı: Ağrı, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Sivas, Van ve Yozgat. Ancak sarı kod, dikkatli ve tedbirli olunması gereken hava olaylarını işaret ediyor. Valilikten Erzurum’da okulların tatil olduğuna dair bir açıklama gelmedi.
Hava nasıl olacak?
Erzurum’da parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Artvin, Batman çevreleri ile Siirt'in kuzeyi VE Trabzon iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.