Euro 39 TL'yi aşarak tarihi rekorunu sürdürüyor. Küresel piyasalarda yaşanan gerilim para piyasaları üzerinde etkili oluyor. TCMB faiz kararı öncesi Euro ve Dolar'da rekor seviyeler görüldü. Bugün Euro kaç TL? 6 Mart 2025 euro ve güncel döviz kurları...

1 /2 6 Mart 2025 Euro ve Dolar Fiyatı 6 Mart 2025 işlemlerinde dolar 36,43 TL'de stabil görünümünü korurken, Euro 39,52 TL ile yeni rekor seviyeyi test etti. Sabah saatlerinde Euro'da 39,35 TL'ye yakın denge arayışı devam ediyor

