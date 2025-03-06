Euro 39 TL'yi aşarak tarihi rekorunu sürdürüyor. Küresel piyasalarda yaşanan gerilim para piyasaları üzerinde etkili oluyor. TCMB faiz kararı öncesi Euro ve Dolar'da rekor seviyeler görüldü. Bugün Euro kaç TL? 6 Mart 2025 euro ve güncel döviz kurları...
6 Mart 2025 Euro ve Dolar Fiyatı
6 Mart 2025 işlemlerinde dolar 36,43 TL'de stabil görünümünü korurken, Euro 39,52 TL ile yeni rekor seviyeyi test etti. Sabah saatlerinde Euro'da 39,35 TL'ye yakın denge arayışı devam ediyor
BUGÜN EURO KAÇ TL? 6 MART 2025
Euro güne 39,4750 TL'den başladı.