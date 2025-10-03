Eylül 2025 enflasyonu açıklandı: Memur ve emekliye 3 aylık zam oranı, yeni maaş hesaplamaları

TÜİK’in eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin üç aylık zam oranı netleşti. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında toplam enflasyon %7,5 olarak gerçekleşti. Böylece memurlar için enflasyon farkı dahil %13,64’lük zam imkânı doğarken, yıl sonu tahminlerine göre bu oran %16,88 ile %17,79 arasında şekillenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ilk üç ay için şimdiden %7,5 zam hakkı elde etti. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi %29 olursa emekliler %10,56, %30’a çıkması halinde ise %11,42 zam alacak. Örnek hesaplamalara göre 9/1 derecedeki bir memurun maaşı 61 bin TL’nin üzerine çıkarken, en düşük emekli maaşı da 18 bin 800 TL seviyelerine yükselecek. Kesin zam oranları ise ekim, kasım ve aralık verilerinin ardından ocak ayında belli olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, eylül ayında enflasyon yüzde 3,23 olurken, yıllık enflasyon yüzde 33,29 olarak gerçekleşti. Temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04 artış gösteren enflasyon, üç aylık dönemde toplamda yüzde 7,5 oldu.
Açıklanan verilerle birlikte memur ve emeklilerin 3 aylık zam oranı da netleşmiş oldu.
ENFLASYON FARKI BELİRLEYİCİ OLACAK
Memur ve memur emeklileri yılda iki kez zam alıyor. Bu süreçte enflasyon farkı da maaşlara yansıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz aylarında son altı aylık enflasyon oranı kadar zam hakkı elde ediyor.
Dönem Toplu Sözleşme’ye göre memur maaşlarına 2026 yılında yüzde 11 ve yüzde 7, 2027’de ise yüzde 5 ve yüzde 4 olmak üzere iki aşamalı zam yapılacak. Ayrıca 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL’lik ek artış uygulanacak.
MEMURLARA ENFLASYON FARKI YANSIYACAK
Eylül ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 2,38’lik enflasyon farkı oluştu. Bu oranla birlikte toplu sözleşme zammı da eklendiğinde memur ve memur emeklilerinin eylül itibarıyla hak ettiği zam oranı yüzde 13,64 oldu.
ZAM ORANLARI YIL SONUNDA KESİNLEŞECEK
Memur ve emeklilerin zam oranları ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 29 olması halinde memurların 6 aylık enflasyon farkı yüzde 5,3 olacak. Bu fark yüzde 11’lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 16,88’e çıkacak.
Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 30 olarak gerçekleşmesi durumunda ise enflasyon farkı yüzde 6,11’e yükselecek. Böylece memur maaşlarında toplam artış yüzde 17,79 olacak.
Örnek hesaplama: 9/1 Memur mevcut maaş 52,617,00 TL, yüzde 16,88 zam oranı ile zamlı yeni maaş 61.498,75 TL olacak.
Örnek hesaplama: 9/1 memur mevcut maaş 52,617,00 TL, yüzde 17,79 zam oranı ile 61.977,56 TL olacak.
EMEKLİNİN 3 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ
Eylül ayı verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri de şimdiden yüzde 7,5 oranında zammı hak etti.
Merkez Bankası’nın yüzde 29 enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,56, yüzde 30 olarak gerçekleşmesi durumunda ise yüzde 11,42 oranında zam alacaklar.
Örnek hesaplama: En düşük emekli mevcut maaşı 16.881,00 TL, yüzde 10,56 zam oranı ile hesaplandığında zamlı maaş 18.663,63 TL olacak.
Örnek hesaplama: En düşük emekli mevcut maaşı 16.881,00 TL, yüzde 11,42 zam oranı ile hesaplandığında ise zamlı maaş 18.808,81 TL olacak.